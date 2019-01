El IMSS atiende a 22 heridos de explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en coordinación con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informaron que, hasta el momento, ha recibido a 22 personas lesionadas tras la explosión ocurrida en un ducto de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo.

La atención a los heridos se brinda en: el Hospital General de Zona (HGZ) no. 5, en Tula, y el HGZ No. 6 en Tepeji del Río, ambos en Hidalgo; la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Lomas Verdes, Estado de México; la UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena de las Salinas y el Hospital General Regional (HGR) No. 2 en Villa Coapa, ambos en la Ciudad de México.

A continuación se muestra la lista de las personas que están siendo atendidas:

Este sábado el Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares, realizó un recorrido por el hospital de Magdalena de las Salinas, a fin de supervisar la atención a los afectados.

La Directora de la UMAE, Magdalena de las Salinas, Frida Medina Rodríguez, informó al Director General sobre el estado de salud de los pacientes recibidos en estas instalaciones.

Posteriormente, Germán Martínez se reunió con los familiares de los afectados y destacó que esta unidad médica cuenta con la tecnología, los medicamentos y los médicos especialistas, para brindar la atención integral que se necesita.

