El Cisen no tenía ni adquirió "Pegasus", afirma Osorio Chong

El dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía "Pegasus" en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no tenía, ni adquirió el programa "Pegasus", que se utilizó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.

"El Cisen está bajo mi responsabilidad no tenía este protocolo, este programa 'Pegasus', nosotros no lo adquirimos, no vamos a estar más que abiertos para que se pueda hacer la investigación respectiva y de llegar a sus últimas consecuencias, pero sí necesitamos la respuesta de las otras personas", dijo.