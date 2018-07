El Cisen me seguía, iban al cine conmigo: AMLO

El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, avaló la versión dada por Alfonso Durazo de que no habrá más espionaje por elementos de inteligencia del Gobierno federal, luego de la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

"Ya no se va a espiar a nadie que sea opositor [...] no va haber espionaje, todo esto que nosotros padecimos por muchos años, cuando fui opositor. Cuando estaba en Tabasco, que vivía allá, día y noche un carro enfrente de mi casa, vigilando. Iba con mi esposa al mercado y ahí iban detrás de mí, íbamos al cine y ahí estaban viendo ellos también la película", afirmó.

En conferencia de prensa también aclaró que quienes trabajan en el Cisen no se quedarán sin trabajo, simplemente serán delegados a otras a tareas que coadyuven a las investigaciones contra el crimen organizado.

"Desde luego no se van a quedar sin trabajo, nada más van a ser comisionados a otras actividades, porque yo los conozco, imagínense desde hace 30 años (era oposición) y ya están algunos por jubilarse. No se les va a correr, no se va a cometer ninguna injusticia, pero sí van a estar en otras actividades y se les van a respetar sus derechos laborales", dijo.

Añadió que terminará la intervención telefónica y se respetará la vida privada de todos.

"Su función va a ser cuidar que haya seguridad nacional, y que al mismo tiempo se tenga información sobre las organizaciones criminales, pero no utilizar los artefactos del gobierno para espiar", recalcó.

CE