"El Bronco" no cree que Zavala haya declinado por falta de recursos

Ante representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que no le cree a Margarita Zavala, quien renunció a la contienda por electoral por falta de recursos.

"Lamento la salida de Margarita, pero imagínese a la esposa de un ex presidente que no tenga lana para hacer campaña, está cabrón. Yo no le creo. Ésa es la perversidad de la política".

Al presentarse en el foro Diálogos Manifiesto México, Rodríguez Calderón reconoció que sí es difícil ser independiente, pero que su lucha no es por la banda presidencial sino por un cambio del Sistema y la actitud de los ciudadanos.

Al defender su polémica propuesta para mocharle la mano a los políticos corruptos, "El Bronco" dijo que no es una iniciativa para conseguir votos y que si no le creen mejor voten por Andrés Manuel López Obrador.

"La propuesta no es para ganar votos, es más voten por Andrés Manuel (López Obrador) punto, que siga regalando lo que ustedes producen, háganlo Presidente, nomás no se lamenten, a los seis meses van a estar no sé dónde", fustigó.

OA