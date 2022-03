Gabriel García, abogado de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", señaló que el equipo legal de la defensa ya sabía que los cateos en dos fincas del exgobernador no arrojarían un tema (comprometedor para el exgobernador), ya que el dinero que fue asegurado, en la finca del ejido Pablillo en Galeana, se utilizaba para la operación del citado inmueble que funciona como rancho ganadero, donde también se siembran y comercializan árboles, mientras en la casa de García, la propia Fiscalía señaló que hubo algún hallazgo relevante en la inspección para tratar de localizar pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita.

No obstante, aseveró García Pérez que todavía no recibe el informe de dichas diligencias por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. "Estamos esperando que la autoridad lo haga, es una facultad que le corresponde al MP notificarnos si es que existió el hallazgo de algún dato relevante de investigación, de prueba, y en el momento que nos notifiquen, seremos muy responsables en acudir, comparecer y esclarecer lo que se tenga qué hacer".

Mencionó que la Fiscalía emitió un comunicado para informar a la opinión pública sobre las cajas fuertes que se aseguraron en Galeana, y para ello, precisó, "hay todo un procedimiento para seguir con la cadena de custodia, desde el embalaje, traslado y posterior apertura. El hecho es que se informó que no se encontró ningún hallazgo de carácter relevante (se dijo que estaba vacía), y en la otra caja se encontraron cuatro mil 500 pesos".

Cuestionado si no era muy poco dinero para estar resguardado en una caja fuerte, el abogado respondió, "no, lo que pasa es que nosotros ya sabíamos que no existía ningún tema, porque evidentemente es una caja fuerte común de las que tenían en las tiendas comerciales, y se tenía ahí porque ese dinero es para pago de la misma operación del propio rancho, es un rancho ganadero que se dedica a la siembra, venta y comercialización de árboles".

Asimismo, respecto a los 2.1 millones de pesos que la Fiscalía informó que fueron asegurados durante la misma diligencia de cateo, practicada el sábado, "nosotros todavía no tenemos acceso (al informe de la PGJENL), no sabemos en qué lugar se aseguraron, cómo se aseguraron, quién lo aseguró, esta respuesta esperamos tenerla una vez que haya información de las diligencias que se realizaron".

Expresó que el licenciado Víctor Olea, quien dirige el equipo legal que defiende a Rodríguez Calderón, hizo declaraciones en la Ciudad de México respecto al análisis que se está haciendo sobre la ejecución de estos allanamientos, de estos cateos. "Él está haciendo un análisis muy puntual, y al parecer derivado de ese análisis señaló que hubo ciertas irregularidades que en este momento no quisiera yo precisar, porque es parte de la estrategia de defensa, pero en efecto hubo algo así en ese sentido".

En otro orden, Gabriel García afirmó que se enteró por representantes de algunos medios de comunicación de que se había manejado una versión en el sentido de que el exgobernador obtuvo una suspensión de plano contra la privación ilegal de la libertad siendo que el equipo legal no ha promovido ese ni algún otro amparo.

Comentó que ya el Poder Judicial Federal recibió la carpeta de investigación que remitió un juez de juicio oral que vinculó a Rodríguez Calderón y están en espera de que salga el acuerdo respecto a si admite o no la competencia, lo que puede tardar de dos a tres días y de ser positivo el caso, los invite a la próxima audiencia.

OA