Alerta: fraude en colegios privados de Guadalajara

Más de una decena de exclusivos colegios privados en Guadalajara estafaron a padres de familia que buscaban la mejor educación para sus hijos y podían pagarla.

El fraude consiste en lo siguiente.

Estos colegios ofrecen modelos educativos innovadores que combinan “homeschooling”, cero tareas y contenidos enfocados en los intereses del estudiante. El costo de las colegiaturas oscila entre los 7 y 10 mil pesos mensuales por alumno.

Sin embargo, no están incorporados a la Secretaría de Educación Jalisco y la SEP pues carecen del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Hablé con padres de familia de dos colegios: Lacross y Clearview. No todos estaban informados y conscientes de esta situación.

No obstante inscribieron a sus hijos porque les aseguran que tienen escuelas en Estados Unidos que emiten el certificado de estudios en ese país. Ese documento después -les dicen- se envía a México y se revalida ante la autoridad educativa.

Durante varios años ofrecieron esta alternativa a los padres de familia.

El problema detonó cuando la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) descubrió que el supuesto certificado norteamericano indicaba falsamente que el alumno había cursado todo el año escolar en Estados Unidos cuando lo había cursado en México.

La SEJ indagó más sin poder acreditar, según declaró su titular Juan Carlos Flores, que instituciones de Estados Unidos tienen algún convenio con estos colegios en Jalisco.

Estos liceos cobran a los padres de familia hasta 300 dólares por alumno cada revalidación de estudios, pero el trámite ante la SEJ en realidad cuesta 31 pesos a nivel primaria y 43 pesos a nivel secundaria.

La alerta para la SEJ surgió -según refirieron funcionarios a padres de familia- cuando un colegio solicitó la revalidación de estudios de 400 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato que supuestamente habían estudiado en el extranjero.

El titular de la SEJ habló ayer de “varias decenas de familias afectadas” y “más de una decena” de colegios involucrados en un esquema similar.

En un comunicado, Educación Jalisco alertó sobre la operación de estos colegios que se presentan como “escuelas creativas”, pero no están oficialmente incorporados al sistema educativo.

La dependencia ofreció este enlace para consultar si una escuela cuenta con reconocimiento oficial: http://indicadoreseducativos.jalisco.gob.mx/escuelas/buscador.html

Ante esta situación, la SEJ ofreció certificar a los alumnos afectados por medio de una valoración integral de competencias, por lo que pidió a padres de familia que se acerquen a la dependencia.

Quedan muchas dudas. ¿Desde cuándo opera este esquema? ¿Por qué apenas lo descubrieron? ¿Cuántos alumnos tienen certificados apócrifos? ¿Hay colusión de funcionarios en el sector educativo? ¿De qué tamaño es el negocio? ¿Habrá consecuencias para los responsables?

