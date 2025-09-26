Algunos estados de la República Mexicana registraron sismos leves durante las primeras horas de este 26 de septiembre, según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este viernes 26 de septiembre de 2025

La madrugada del 26 de septiembre se presentó actividad sísmica en varios puntos del país que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.8 02:29:42 57 km al noreste de Miahuatlán, Oaxaca 56.6 km 4.0 02:44:06 56 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 145 km 3.7 03:30:29 29 km al sureste de Tonalá, Oaxaca 91.4 km 3.9 04:19:05 62 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz 140.8 km 3.7 04:38:41 76 km al suroeste de Chiapas, Veracruz 141.8 km 3.7 04:45:36 37 km al sureste de Teapa, Tabasco 57.2 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

FF