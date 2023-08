Este mes cuenta con beneficios a nivel nacional, a la hora de expedir este documento que sin duda es indispensable, aunque también es más costoso emitirlo de lo que se piensa, por otra parte la tranquilidad que brinda a nivel personal y familiar es la recompensa del proceso.

A nivel federal se otorga una reducción de los costos, en hasta un 50% de descuento para otorgar testamentos, además de que todos los notarios del país extienden sus horarios de atención para facilitar la generación de una mayor cantidad de documentos de esta índole.

En el mes de septiembre también se pone al alcance de la ciudadanía el recurso de las asesorías jurídicas gratuitas en materia testamentaria. A nivel económico, es un gasto necesario, debido a que proporciona la tranquilidad de poder ofrecer un respaldo a tus seres querido en caso de que el día de mañana ya no estés para seguir siendo uno de los soportes familiares.

¿Cuál es la importancia de generar este documento?

La Condusef ha advertido, que al momento del fallecimiento de un familiar, si no este no contaba con dicho documento el patrimonio podría verse en riesgo, debido a que no existe evidencia que dicatmine la repartición de los bienes.

Sin embargo, no todo ésta perdido, en este caso la repartición de bienes se haría de acuerdo a la ley, luego de haber pasado por el proceso de un juicio sucesorio o intestamentario ante un juzgado de lo familiar.

Así que, la única forma de proporcionar seguridad a tus seres querdiso, es mediantes la expedición de este documento. No lo para el final.

CT