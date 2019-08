Director del IMSS anuncia ‘limpia’ en delegaciones del instituto

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció este miércoles que propondrá al Consejo Técnico remover a los 35 delegados del instituto para establecer un nuevo proceso de nombramiento de esos funcionarios, con el fin de “blindar” esas oficinas en los estados de motivaciones políticas, “compadrazgos o dedazos”.

En conferencia, Robledo explicó que con el nuevo procedimiento, las Delegaciones se convertirán en Oficinas de Representación, mientras que los delegados ahora serán oficiales de representación en los estados, cambios que se pretende estén listos antes de que concluya el año.

El directivo señaló que el objetivo es depurar esos puestos administrativos y ajustarlos con el personal que responda a las necesidades de la actual administración, por lo que se lanzará una convocatoria para que las 35 plazas de delegados se concursen y se cuente con los “mejores perfiles” para las tareas principales del instituto en cuanto a recaudación, atención médica, prestaciones económicas, entre otras.

La convocatoria, que fue calificada por Robledo como el “germen” para lo que puede convertirse en el servicio profesional de carrera en el IMSS, se lanzará el próximo lunes 2 de septiembre y se cerrará el 15 de septiembre.

“Por años, la selección de los delegados respondía muchas veces a procesos políticos, incluso llegó a haber una suerte de reparto entre aquellos que ganaban una elección y ostentaban el poder. En los nombramientos de los delegados muchas veces se sacrificaba a elementos con conocimientos y experiencia y honestidad, sobre todo para encabezar esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios a los derechohabientes, pero muchas veces se imponía una lógica política de compadrazgo y dedazo, eso es lo que queremos dejar atrás”, sostuvo.

En el país hay 32 entidades federativas, pero el IMSS cuenta con 35 delegaciones, debido a que en los estados de México, Veracruz y Ciudad de México hay dos delegaciones, por lo tanto en esas entidades hay dos delegados.

La importancia de esos puestos radica en que se trata de órganos desconcentrados donde labora 98 por ciento del personal del IMSS, es decir, ahí trabajan 418 mil 274 trabajadores, de los 426 mil 986 empleados totales con que cuenta el instituto.

El personal de las delegaciones está adscrito a mil 515 unidades de medicina familiar, 3 mil 618 unidades médicas rurales, 239 hospitales generales, 80 hospitales rurales de IMSS-Bienestar, 9 unidades médicas de atención ambulatoria y 36 unidades médicas de alta especialidad.

Robledo sostuvo que este cambio en el proceso de nombramiento de los delegados no es una cuestión partidista, ni política, pues atiende una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que planteaba una nueva forma de la administración en entidades del país, por lo que en ese sentido en el IMSS también tiene que dar una transformación en las delegaciones.

Sin embargo, la mayoría de los 35 delegados actuales del IMSS fueron propuestos por el exdirector del instituto, Germán Martínez, y aprobados por el Consejo Técnico.

Niega injerencia de Hacienda

Germán Martínez acusó en su carta de renuncia que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvieron injerencia en las decisiones del instituto y, además, pretendía reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados.

En respuesta, Robledo negó que en este nuevo procedimiento de selección de delegados haya injerencia de Hacienda, ahora encabezada por Arturo Herrera.

“A mi no me gusta opinar sobre las decisiones de alguien más, pero sí sobre las mías. El objetivo del proceso no es nada más buscar una salida para el tema de delegaciones, sino mejorar los servicios de los derechohabientes. No para nada (hay injerencia de Hacienda), es más, la Secretaría de Hacienda no conoce de este proceso, lo conocerá hoy el Consejo Técnico”, subrayó.