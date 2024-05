Al señalar que en la elección del 2 de junio valdrá lo mismo el voto del hombre más rico de México como el del mexicano más humilde, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, dijo que esta en juego la permanencia de los programas sociales, pues aseguró que es falso que la oposición este a favor de ellos.

“Se han cansado últimamente de decir, lo dijeron de nuevo en el debate, que ellos siempre han estado de acuerdo con los programas sociales, es falso. El PAN votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados, de la pensión universal a los adultos mayores. Ellos cada año votan en contra del presupuesto de Egresos de la Federación, donde vienen etiquetados todos los programas sociales. Y aquí en la ciudad, ellos votaron en contra del apoyo de las becas a todos los niños en la ciudad. Por eso es falso”, expusó Sheinbaum.

Agregó: “Los únicos que garantizamos los programas sociales, somos quienes pertenecemos a la Cuarta Transformación (4T) de la vida pública de México porque lo hacemos por convicción, por amor al pueblo, por amor a lo que significa el bien de todos, primero los pobres. Eso está en juego este 2 de junio”.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que sólo habrá dos caminos el día de la elección, uno es que siga la transformación y el otro que se regresen los privilegios, la corrupción, el entreguismo y las privatizaciones.

Sheinbaum también señaló que, en el caso de que la oposición gane en la Ciudad de México, llegará la elevación de la tarifa del Metro, las “Priandillas inmobiliarias”, así como la corrupción y una ciudad donde no haya derechos.

Captan presunta coacción del voto en Baja California Sur

La candidata a diputada local por Morena en Baja California Sur, Gabriela Montoya Terrazas, fue captada en un video presuntamente acordando la entrega de un dinero a cambio de apoyo en su campaña. Ya enfrenta una denuncia por estos hechos.

En el video se observa a la candidata, sentada, vestida con su camisa blanca rotulada con su nombre y los partidos de la coalición Morena-PT-Nueva Alianza, mientras sostiene una plática con una persona, que no es captada en el video, a la que le ofrece dinero para reparar el techo de su casa, así como la entrega de bolsas con despensa y medicamentos para la gente.

“Atentado no me hace más débil”: Nancy Valdez Ruiz

Este atentado “no me hace más débil, todo lo contrario, sé que somos la mejor opción para Ocoyoacac”, afirmó Nancy Valdez Ruiz, candidata de la coalición PVEM-Morena-PT, cuyo auto en el que viajaba fue baleado cuando se dirigía a un debate en instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México. “Estoy realmente molesta, porque estos ataques no han sido de apenas. Mi equipo también ha sufrido agresiones. Nosotros hemos hecho una campaña limpia”. Con lágrimas afirmó que “cuando han habido agresiones la respuesta es trabajo. Decirles que las elecciones se ganan con votos, no se ganan de esta manera”, lamentó.

Cancelan candidatura de Guadalupe Guidi Kawas en Linares

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, canceló la candidatura de Guadalupe Guidi Kawas abanderada de Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Linares, debido a que no solicitó licencia al cargo de diputada local para realizar sus actividades de proselitismo. El partido fue emplazado a registrar otra candidatura 48 horas después de que sea notificado, pues de lo contrario se dará de baja a toda su planilla. Lo anterior fue resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y requirió a MC para que presente la documentación e información del nuevo postulante.

