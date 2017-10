Diputados rechazan reducir impuestos de gasolinas

Con el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados rechazaron aprobar la iniciativa ciudadana que impulsó la diputada federal del PRI con licencia, Ivonne Ortega, para reducir en 50% el Impuesto Especial en Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel.

En una reunión en la que se acordaron dos rondas para fijar posiciones, los legisladores de Frente Ciudadano por México (Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)), más Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solamente lograron 36 votos a favor de bajar el IEPS a las gasolinas. En cambio el tricolor, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social recabaron 50 votos a favor de rechazar esta iniciativa.

El pasado miércoles por la noche, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el bloque del PRI y sus aliados votaron en contra de disminuir el impuesto especial a las gasolinas al 50% debido a que generaría un boquete en las finanzas públicas de cerca de 170 mil millones de pesos.

La Comisión de Hacienda tuvo que someter a consideración la iniciativa ciudadana, que impulsó la priísta Ivonne Ortega, para bajar el IEPS a las gasolinas debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó someter a votación este dictamen a la Cámara de Diputados.

El grupo parlamentario del PRI aseguró que ellos y sus aliados legislativos lograron frenar un proyecto de Ley que generaría faltante presupuestal de casi 170 mil millones de pesos y que paralizaría las finanzas públicas del país.

Los priístas Jorge Estefan, Ricardo García Portilla y Jericó Abramo Masso denunciaron el doble discurso que, desde la Junta Ddirectiva de dicha comisión, se impulsaba para someter a consideración de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública dicha propuesta.

Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Hacienda, explicó que si bien la propuesta de dictamen proponía la reducción de la recaudación en 166 mil millones de pesos, no había una propuesta de reducción de gasto o una alternativa de dónde obtener esa recaudación, por lo que impulsar su aprobación era irresponsable.

Indicó que dejar de percibir esos ingresos, habría impactado gravemente a las finanzas públicas, toda vez que es el equivalente al presupuesto del Seguro Popular o a eliminar el Programa Prospera.

Con este rechazo de la Comisión de Hacienda, se elaboró un segundo dictamen y por eso se sometió a votación de ambas comisiones legislativas.

La semana pasada, el secretario de la Comisión de Hacienda, el perredista Waldo Fernández, aseguró que su bancada se salió del salón y no votó debido a que podrían caer en un desacato de la autoridad judicial, debido a que la resolución del Tribunal Electoral establece que se debe votar en Comisiones unidad de Hacienda y Presupuesto, y este miércoles solamente estaba reunida Hacienda, aunque está a favor de disminuir el impuesto para ayudar al bolsillo de los mexicanos.

"Entendamos la división de poderes y la práctica parlamentaria no puede estar ajena. El mandamiento judicial dice claramente que deben votar las Comisiones unidad, nosotros votamos dictámenes y no proyectos. Yo si quiero decir que sería irresponsable para mí como abogado votar porque cabe la posibilidad, pequeña tal vez, que caigamos en un desacato del poder judicial (") Estoy a favor de que disminuya el impuesto y ayudemos al bolsillo de los mexicanos pero no voy a votar porque hay el riesgo de caer en un desacato", dijo Waldo Fernández.

Cabe recordar que el pasado 1 de septiembre se circuló un dictamen entre los integrantes de ambas Comisiones donde establece bajar de 4.30 a 2.08 pesos el IEPS de las gasolinas Magna; de 3.64 a 1.76 pesos la Premium y de 4.73 a 2.29 pesos el diésel a partir del 1 de enero del 2018, sin embargo, no prosperó por la ausencia de los legisladores del tricolor.

Además de esto, Ivonne Ortega presentó desde el pasado 2 de febrero de este año una iniciativa ciudadana para reducir el IEPS al 50% y fue turnada a ambas comisiones, pero no se dictaminó, por lo que interpuso un juicio de protección de derechos ante las autoridades judiciales.