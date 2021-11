Diputados avalan el PEF 2022 en lo general, sin modificaciones

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, dictamen avalado este martes en la Comisión de Presupuesto con recortes por ocho mil 38 millones de pesos.

Se avaló con 274 votos a favor por parte de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde, 219 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano (MC), además de tres abstenciones por parte de los diputados de MC, Asención Álvarez Solís, Horacio Fernández Castillo, y Mirza Flores Gómez. La Mesa Directiva declaró un receso para iniciar la discusión en la particular, con mil 994 reservas, a las 09:00 horas de este jueves.

Los reclamos por la reasignación de los recursos fueron el común denominador en el debate que inició en punto de las 10:30 horas.

Las bancadas del PRI, PAN y PRD pasaron a la tribuna acompañados de una manta con la leyenda "Va por México. Unidos para defender a México", en el que exigieron que se tome en cuenta su presupuesto alterno.

Con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. #PEF2022 pic.twitter.com/dCegnW0zSB — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 11, 2021

Jorge Romero, coordinador panista, detalló que ello permitirá crear un programa de empleos temporales, un programa de fomento al empleo, un seguro de desempleo y un programa de apoyo a las micro pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos en este país.

Rubén Moreira, del PRI, agregó que el PEF 2022 está estrangulando a los municipios del este país, por lo que propuso asignar 10 mil millones de pesos más para seguridad pública en estados y municipios, así como el restablecimiento de programas de concurrencia a entidades federativas, comercialización y desarrollo de ganadería y pesca.

En tanto, Luis Espinosa Cházaro, líder del PRD en San Lázaro, señaló que la Secretaría de Hacienda ha dejado de utilizar el Presupuesto como una herramienta para el desarrollo y ha adecuado las finanzas públicas "a los caprichos de un solo hombre", razón por la que pidió recursos para estancias infantiles y albergues, medicinas para niños con cáncer, así como un aumento del gasto federalizado.

En defensa del dictamen, Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, sostuvo que los recursos atienden a todos, principalmente a los afectados por la pandemia: "A pesar de la crisis económica provocada por el confinamiento social obligatorio, para el siguiente año tenemos un incremento en recursos mayor a 792 mil millones de pesos, cifra que es un incremento de 8.56%, cifra que la oposición por más de una década no pudo lograr porque no todo es subir impuestos o crear nuevos, cosa que este gobierno no ha hecho".

Los morenistas y sus aliados llevaban pancartas con las leyendas "Presupuesto donde más se necesita" y "primero los pobres".

Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, aprovechó para recordar el recorte que se contempla hacer al Instituto Nacional Electoral (INE) por casi cinco mil millones de pesos.

El PEF 2022 contempla un gasto total de siete billones 088 mil millones de pesos para 2022. El proyecto original sufrió una modificación de ocho mil 038 millones de pesos, de los cuales cuatro mil 913 millones se recortan al INE, dos mil 935 millones al Consejo de la Judicatura Federal, 65 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 125 millones de la Cámara de Diputados.

Dichos recursos serán reasignados a las Secretarías de Agricultura (dos mil 700 millones de pesos), del Bienestar (dos mil 457 millones de pesos), Salud (mil 580 millones de pesos), de Relaciones Exteriores (560 millones de pesos), del Trabajo (500 millones de pesos), de Educación Pública (116 millones de pesos), y la Cámara de Senadores (125 millones de pesos).

Se prevé que el debate en lo particular se prolongue hasta cuando menos el próximo sábado, derivado de las casi 2 mil reservas, cifra histórica en San Lázaro y casi el doble de las mil 029 que hubo el año pasado.

JM