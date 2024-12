Diputados aprueban en lo particular reforma para prohibir vapeadores y uso ilícito de fentanilo

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Constitución para prohibir la producción y comercialización de vapeadores y cigarros electrónico s, así como la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente , como el uso ilícito de fentanilo.

La reforma a los artículos 4 y 5 de la Carta Magna, quedó avalada por 327 votos a favor por parte de Morena, PT, y PVEM, así como 118 sufragios en contra por parte del PRI, PAN y MC.

Lo anterior en medio de reclamos contra Morena por rechazar decenas de reservas y aprobar una sola en la que no se modificó el texto, y en su lugar se agregaron puntos suspensivos a un párrafo del artículo 4.

La reserva agrega puntos suspensivos al artículo cuarto de la Constitución que establece: “Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.

Lo anterior generó la molestia de la oposición, quienes denunciaron que Morena puso los puntos en lugar integrar el resto de los párrafos que contiene ese artículo.

“Esta reserva exhibe a la horda zombi de Morena como lo que son, unos mercenarios legislativos que no leen y que no entienden, que solo obedecen a su ídolo de barro, al mesías tropical. El diputado Godoy no termina de aprender, porque en lugar de adicionar puntos suspensivos, lo correcto por técnica legislativa era añadir el párrafo que se adiciona”, reclamó el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño.

En respuesta, Leonel Godoy declaró: “Sería bueno que este señor que se aprecia tan despectivamente, conociera un poco de técnica legislativa. El dictamen que hoy se discute fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la legislatura pasada. Los puntos suspensivos son por técnica legislativa, pero eso no lo sabe la horda de los zombis blanquiazules de Felipe Calderón”

La reforma se turnó al Senado de la República para su discusión y en su caso, aprobación.

