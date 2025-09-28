¿Cómo solicitar una visa americana B-1 o B-2?

En México, las personas que desean viajar a Estados Unidos tienen que solicitar una visa americana, ya sea no inmigrante para una estancia temporal o inmigrante para la residencia permanente.

Estas son las diferencias entre las visas B-1 y B-2, ambas expedidas para estancias cortas pero con motivos de viaje que debes tener presentes:

Visa americana B-1 para

Consultas con socios comerciales.

Asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional o empresarial.

Viajar a liquidar una herencia.

Negociar un contrato.

Visa americana B-2 para

Turismo.

Vacaciones.

Visita a amigos o familiares.

Tratamientos médicos.

Participación en eventos sociales organizados por organizaciones fraternales, sociales o de servicio.

Participación de aficionados en eventos o concursos musicales, deportivos o similares.

Inscripción en un curso de estudio recreativo corto. No es para obtener créditos para un título (por ejemplo, una clase de cocina de 2 días durante las vacaciones).

¿Cómo se solicita?

Este trámite se realiza en la Embajada o Consulado de Estados Unidos en México más cercano; consulta sus direcciones aquí https://mx.usembassy.gov/es/contact-us-es/

El siguiente paso es llenar el formulario DS-160, disponible en https://ceac.state.gov/genniv/. Al finalizar, recibirás una hoja de confirmación con un código de barras. Guárdala e imprímela.

Después, realiza el pago de la visa americana que es de $185 dólares para mayores, con vigencia de 10 años. En octubre de 2025 su precio subirá a $250 dólares. Conserva tu comprobante de pago.

Posteriormente, agenda una cita en el portal https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ para realizar tu entrevista. Ya es requisito obligatorio presentarla incluso para menores de 14 años y mayores de 79 años.

Finalmente, espera la aprobación de la solicitud. Si es rechazada, tienes derecho a saber los motivos y a intentar de nuevo el proceso, pero hay que pagar de nuevo.

Las personas a las que se les puede negar de manera definitiva la visa americana son las que mientan en su solicitud o entrevista, quienes presenten documentos falsos, con antecedentes migratorios negativos, antecedentes penales graves, con problemas de salud pública o en listas de vigilancia.

