¿Cómo solicitar una visa americana B-1 o B-2?

Las visas B-1 y B-2 son expedidas para estancias cortas, pero con motivos de viaje que debes tener presentes

Este trámite se realiza en la Embajada o Consulado de Estados Unidos en México más cercano. ESPECIAL / CANVA

En México, las personas que desean viajar a Estados Unidos tienen que solicitar una visa americana, ya sea no inmigrante para una estancia temporal o inmigrante para la residencia permanente.

Estas son las diferencias entre las visas B-1 y B-2, ambas expedidas para estancias cortas pero con motivos de viaje que debes tener presentes:

Visa americana B-1 para

  • Consultas con socios comerciales.
  • Asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional o empresarial.
  • Viajar a liquidar una herencia.
  • Negociar un contrato.

Visa americana B-2 para

  • Turismo.
  • Vacaciones.
  • Visita a amigos o familiares.
  • Tratamientos médicos.
  • Participación en eventos sociales organizados por organizaciones fraternales, sociales o de servicio.
  • Participación de aficionados en eventos o concursos musicales, deportivos o similares.
  • Inscripción en un curso de estudio recreativo corto. No es para obtener créditos para un título (por ejemplo, una clase de cocina de 2 días durante las vacaciones).

¿Cómo se solicita?

Este trámite se realiza en la Embajada o Consulado de Estados Unidos en México más cercano; consulta sus direcciones aquí https://mx.usembassy.gov/es/contact-us-es/ 

El siguiente paso es llenar el formulario DS-160, disponible en https://ceac.state.gov/genniv/. Al finalizar, recibirás una hoja de confirmación con un código de barras. Guárdala e imprímela.

Después, realiza el pago de la visa americana que es de $185 dólares para mayores, con vigencia de 10 años. En octubre de 2025 su precio subirá a $250 dólares. Conserva tu comprobante de pago.

Posteriormente, agenda una cita en el portal https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/  para realizar tu entrevista. Ya es requisito obligatorio presentarla incluso para menores de 14 años y mayores de 79 años.

Finalmente, espera la aprobación de la solicitud. Si es rechazada, tienes derecho a saber los motivos y a intentar de nuevo el proceso, pero hay que pagar de nuevo.

Las personas a las que se les puede negar de manera definitiva la visa americana son las que mientan en su solicitud o entrevista, quienes presenten documentos falsos, con antecedentes migratorios negativos, antecedentes penales graves, con problemas de salud pública o en listas de vigilancia.

