Diputada renuncia a bancada panista en Puebla

La diputada local María del Carmen Saavedra Fernández renunció a la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Puebla.

La legisladora, quien llegó a su curul bajo las siglas del blanquiazul sin ser militante de ese partido, se declaró hoy miércoles como diputada independiente.

En conferencia de prensa, denunció una falta de liderazgo por parte de la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas.

Opinó que la falta de liderazgo dentro del PAN se originó después de la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el ex mandatario poblano, Rafael Moreno Valle Rosas.

Recordó que tras la destitución de Marcelo García Almaguer como coordinador de los diputados de PAN, se consultó en ese momento a los seis integrantes de la fracción parlamentaria quien debía asumir dicha responsabilidad.

Detalló que cinco diputados se pronunciaron a favor del diputado Oswaldo Jiménez López, pero la presidenta del PAN estatal impuso a la legisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia.

"No hay liderazgo desde que se suscitó lo del 24 de diciembre, hemos quedado de una forma independiente, me separo del grupo legislativo del PAN que no soy militante de esta fuerza política, pero sí fui cobijada por el PAN".

El 4 de febrero se registró la renuncia de Marcelo García a su militancia del PAN, tras ser destituido como coordinador de esta fuerza parlamentaria en la LX Legislatura.

Al arranque de la Legislatura del Poder Legislativo el 15 de septiembre, el PAN tenía 7 integrantes, pero ahora se reduce a 5, tras la reciente renuncia de Mari Carmen Saavedra Fernández.

JM