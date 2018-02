Dictan formal prisión a ex secretario de Guillermo Padrés

El Juez Sexto de lo Penal, Jesús Manuel Ibarra Carreón, dictó auto de formal prisión por el delito de tráfico de influencias a Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno del ex gobernador Guillermo Padrés Elías; no obstante, el ex funcionario se encuentra bajo los efectos de un amparo y no puede ser detenido.

El fiscal anticorrupción de Sonora (FAS), Odracir Espinoza Valdez, informó que fue el día 12 de febrero cuando el juez emitió la resolución por el delito de tráfico de influencias. Luego de la entrega vigilada de Roberto Romero por parte de las autoridades de Estados Unidos a sus homólogas mexicanas por la Puerta de México, en la garita internacional de Nogales Denis Deconcinni, el pasado 1 de febrero, fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 1 de Hermosillo, para ser liberado horas después por efecto de uno de los amparos que le otorgó un juez federal.

Luego, el 6 de febrero a las 10:00 horas acudió nuevamente al Juzgado Sexto de lo Penal para atender una diligencia judicial, sobre la cual se reservó el derecho a declarar. El Fiscal Anticorrupción de Sonora dijo que se continúa trabajando fuerte con los expedientes acumulados de los funcionarios de la pasada administración de gobierno (2009-2015), y en el caso del ex secretario de Gobierno esta procuraduría alegará riesgo de fuga y solicitará prisión preventiva.

Para la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Romero López es responsable de la comisión del delito de tráfico de influencias en favor de una empresa de la que era socio mayoritario y Presidente del Consejo de Administración, al usar recursos de la Sagarpa en Sonora para su beneficio.

La Sagarpa demandó a Roberto Romero López y su esposa, la ex diputada panista Mónica Robles Manzanedo, por daño patrimonial a 70 familias del ejido La Victoria, al construir una barrera artificial para bloquear y desviar el río San Miguel a fin de proteger el rancho de su propiedad, lo que en una abundante lluvia inundó las viviendas de los ejidatarios.

El matrimonio es investigado por presuntos actos de tráfico de influencias con la Sagarpa estatal en beneficio del rancho familiar "Temporal de Pascual Díaz", ubicado en la zona rural de Hermosillo, Sonora.

SA