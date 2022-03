Día de la Mujer 2022 8M: AMLO dice que como México no hay dos en cuanto a participación de mujeres

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en la izquierda se ha mantenido la vanguardia para impulsar la participación de las mujeres en decisiones públicas.

"Podemos decir que como México no hay dos en cuanto a participación de las mujeres en las decisiones públicas, no hay otro país en toda América con tantas mujeres en puestos de administración o en puestos de representación política, y nuestro país es de los más avanzados en el mundo".

En el patio central de Palacio Nacional, acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman, así como por gobernadoras, alcaldesas y mujeres de la "cuarta transformación", López Obrador llamó a seguir adelante luchando por la igualdad económica y social de este sector de la población.

"Eso lo tenemos que seguir enarbolando como nuestra principal bandera en la lucha por la justicia, no quedarnos solo en el discurso, no quedarnos en la retórica, en las modas, en los nuevos conceptos, sino transformar la realidad buscando que no haya tanta desigualdad en nuestro país", dijo.

A pesar de la prohibición de difundir propaganda gubernamental por la veda electoral, AMLO destacó que los programas sociales atienden a hombres y mujeres para alcanzar una sociedad más justa.

"En el programa Jóvenes Construyendo al Futuro 58.7% son mujeres, en la pensión para adultos mayos 55.9 son mujeres, en las becas para niñas y niños de madres trabajadoras, 50.8 son mujeres, en las becas del sistema Benito Juárez 68.8 son mujeres".

Señaló que su gobierno trabaja para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos todos, trabajo que es coordinador por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, todos los días desde muy temprano.

"Estoy optimista porque se va avanzando en el proceso de transformación con la revolución de las conciencias, está cambiando la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, estoy seguro de que se van a establecer las de la transformación y que no habrá lugar a retrocesos, no se va a poder retrogradar en México siempre vamos avanzar cada vez más en hombres y mujeres y la igualdad económica y social".

MF