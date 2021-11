Día de Muertos: ¡Qué rico! Niños piden "calaverita" y les regalan tacos

Una taquería en el Estado de México repartió tacos a los niños y niñas con disfraces que hicieron ronda para pedir la tradicional "calaverita", en el marco de la celebración del día de Halloween y el Día de Muertos.

Se trata de la taquería Selene, ubicada en el municipio de Cuautitlan Izcalli, en el Estado de México, que a través del testimonio de una usuaria de Twitter, que compartió una serie de fotografías, repartió tacos entre los pequeños que asistieron al local para pedir "calaverita".

En las fotografías se observa una fila afuera de la taquería de niños disfrazados del Capitán América, calaveras, guardias de "El Juego del Calamar", entre otros personajes, mientras una mujer da tacos envueltos en pedazos de papel. "Aquí dan taquitos!!!", escribió la mujer que compartió las imágenes en Twitter.

Ante los comentarios de otros usuarios de la red social respondió: "A mi también me encanta su espíritu!! Amo que den tacos Taco, en general se come rico ahí, pero esas cosas le dan un plus al lugar".

Otros reaccionaron señalando que se pondrían un disfraz para acudir al reparto. La peculiar acción despertó la curiosidad en la red social.

¿Me da mi "calaverita"?

La tradición de pedir "calaverita" tiene orígenes inciertos. Se cree que fue el resultado de los altares tradicionales de muertos que familias adineradas colocaban para recibir a sus familiares fallecidos, pero los niños que no contaban con recursos para hacer los suyos pedían a las personas "acomodadas" las sobras de sus altares para sus propias "calaveritas", hábito que se fue arraigando.

Hoy en día pedir "calaverita" es tradición de millones de niños mexicanos que salen a las calles para buscar golosinas, comida o dinero entre los comercios y casas de los barrios, fenómeno muy parecido a la versión estadounidense de la noche de Halloween.

En algunas regiones de México es común que la "calaverita" se recolecte en figuras de cráneos hechas con calabaza o chilacayote. Durante la época colonial al interior se depositaba una vela para iluminar el camino de los muertos que venían a la celebración del 2 de noviembre.

OA