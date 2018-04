Detienen a ex secretario particular de César Duarte

Jesús Manuel L. H. -Jesús Manuel Luna Hernández-, quien fungió como secretario particular del ex gobernador César Duarte Jáquez, y señalado como presunto responsable de peculado agravado, será presentado ante un juez de control del Distrito Judicial Morelos.



Tras ser entregado la víspera por autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General del Estado, el ex funcionario permanece internado en el penal de Aquiles Serdán.



En un comunicado, la dependencia estatal informó que la acción policial se efectuó con la cumplimentación de una orden de aprehensión en su contra, una vez que fue deportado por autoridades de Estados Unidos.



Anotó que Jesús Manuel L. H. estaba sustraído de la acción de la justicia desde septiembre de 2017.



Estaba involucrado en investigaciones relativas a hechos de corrupción en la entidad y agentes ministeriales obtuvieron información en torno a su estancia en el vecino país, donde residía desde entonces.



Derivado del intercambio de información y trabajo coordinado de la FGE, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Jesús Manuel fue detenido el pasado mes de marzo en Thornton, Colorado por autoridades estadunidenses.



Una vez realizadas las diligencias correspondientes, su deportación se efectuó por el Puente Internacional "Lerdo-Stanton", en el centro de Ciudad Juárez.



En la carpeta de investigación abierta en su contra, el agente del Ministerio Público estableció que en junio de 2016, el ex funcionario desvió una cuantiosa cantidad de dinero propiedad del patrimonio de gobierno del estado.



La Fiscalía General del Estado informó que en las próximas horas, Jesús Manuel L. H., será presentado ante un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

