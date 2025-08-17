Para hoy domingo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, interaccionará con inestabilidad atmosférica, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; puntuales fuertes en Nayarit; e intervalos de chubascos en Baja California Sur.

Por otra parte, una vaguada en altura en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero; p untuales fuertes en Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Jalisco; chubascos en Colima, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato; Zacatecas, Nuevo León y Coahuila; y lluvias aisladas en zonas de Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del mar Caribe sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

El desplazamiento de la onda tropical número 23 frente a costas del Pacífico sur, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de lluvias para hoy domingo 17 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

*Con información del SMN

