Despiden a 200 empleados del SAT en Irapuato

Al menos 200 trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sede Irapuato, fueron despedidos este jueves por un representante de las oficinas centrales que en forma sorpresiva se presentó ante ellos.

"Si no me firman de la renuncia de todas maneras los voy cesar, si no me quieren firmar el cese voy a levantar la constancia de hechos y los voy a cesar"

La mañana de este jueves los trabajadores fueron concentrados en un salón de las oficinas locales del SAT, ubicadas en la Plaza Las Palmas, en donde se les indicó que tendrían que firmar su renuncia, y que si no lo hacían de cualquier forma serían cesados.

El personal de la dependencia comentó que el encargado de despedirlos se ostentó como representante del Área Jurídica de Recursos Materiales, que tenía la indicación de tomar la renuncia a todos los trabajadores, debido a que se cerrarán las oficinas del SAT de Irapuato a partir de este viernes 21 de diciembre, como parte de la política de austeridad que aplica el Gobierno federal.

La medida implica la salida de personal con cargos jerárquicos, de ventanilla, áreas jurídicas, auditoría, secretarias, personal de mantenimiento y limpieza.

En una grabación compartida por los afectados, se escucha que el emisario de nivel central les indica que tendrán que dejar el cargo y que sólo tienen la opción de renunciar, con la posibilidad de que después puedan reingresar.

Me informan que despidieron a empleados del SAT en Irapuato, Guanajuato ¿Y quién recaudará ahora? ¿Así operará la #4T? pic.twitter.com/vX3DiwxwK5 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 21 de diciembre de 2018

Argumentó que las 200 plazas no están contempladas para 2019, y que se les entregará la notificación respectiva. "Es una reducción, una supresión de plazas que viene del Gobierno Federal".

Además comenta que (Irapuato) no es la única sede en la que se suprimieron plazas y se está aplicando la medida.

Administradores del mismo SAT van a asumir la carga de trabajo y ahora tendrán doble (carga).

"Nos están corriendo sin justificación, pisoteando derechos laborales, y sin liquidarnos conforme a derecho"

"Nos están corriendo sin justificación, pisoteando derechos laborales, y sin liquidarnos conforme a derecho, no habrá finiquito por antigüedad, ni por despido sin motivo", comentó una de las afectadas.

Dijo que se les advirtió que a partir de este viernes no se les permitirá el acceso a las oficinas, porque a partir de enero sólo funcionarán las sedes de León y Celaya en el estado de Guanajuato.

Empleados se contactaron con un despacho de abogados laboristas para que analicen su situación.

Personal del área de auditoría recomendó a trabajadores de confianza no firmar la renuncia.

También buscarán hacerse escuchar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en varias ocasiones ha repetido que a los trabajadores no se les iba a quitar su empleo.

