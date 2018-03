Despacho Del Toro Carazo deja defensa de Javier Duarte

El despacho encabezado por el abogado Marco Antonio del Toro Carazo dejó de llevar la defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Este jueves, sin precisar la razón de la decisión por ser “parte del secreto profesional”, el despacho informó que ya tuvo comunicación con Duarte y que se comprometieron a contribuir en agilizar el cambio de abogados.

“Esta firma de abogados, encabezada por el Licenciado Marco Del Toro, informa que se tomó la decisión de concluir con la representación jurídica del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa.

"Lo anterior por razones completamente ajenas al cliente, pero que son parte del secreto profesional, por lo que es nuestro deber mantenerlas como tal”, dijo el despacho.

“La defensa entablada por esta firma de abogados en los asuntos judiciales en materia penal del ex gobernador Duarte de Ochoa es jurídicamente sólida, por lo que seguramente podrá ser retomada por el o los colegas que sean designados para su continuación de manera exitosa. Y es que se estima que las imputaciones son de una fragilidad tal que no deben resistir un debido proceso penal, más allá de linchamientos públicos irracionales que no tienen sustento alguno en tanto se trata de meras percepciones que riñen con los medios de prueba que obran en los expedientes del caso”.

Confió en que están en tiempo suficiente para que los abogados que retomen el caso, preparen adecuadamente la siguiente audiencia que se realizará en el caso para julio próximo, en la que el juez determinará sobre la apertura de juicio.

En enero pasado, durante una audiencia en el proceso de delincuencia organizada y lavado de dinero que se sigue contra el ex mandatario, la defensa solicitó una prórroga para reunir pruebas de descargo entre las que se cuentan los testimonios de cuatro personas.

La Procuraduría General de la República (PGR) aprovechó la petición para adherirse y perfeccionar su investigación principalmente en espera de un informe bancario solicitado al gobierno de Suiza.

El juez concedió seis meses más para la defensa, tiempo que también puede ser aprovechado por la PGR, por lo que la siguiente diligencia ocurrirá una vez realizadas las elecciones federales próximas.

SA