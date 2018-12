Desechan punto de acuerdo para transparentar cancelación del NAICM

La alianza legislativa de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) en la Cámara de Diputados aplicó la aplanadora para desechar el punto de acuerdo para exigir al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que informe de manera clara y transparente la metodología para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Luego de una discusión en donde permearon los argumentos como que la base aérea de Santa Lucía no está a cuatro cuadras del Palacio Legislativo de San Lázaro, y que si los priistas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores "ya que tanto les preocupa que se caiga", Morena decidió dar carpetazo a la propuesta que subió el PRI esta mañana a la gaceta parlamentaria.

Los priistas alegaron que el Ejecutivo Federal debe transparentar y garantizar que en la ruta prevista para su cancelación "no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas que actualmente hay en el país". Pero la mayoría respondió con frases como "no tengan miedo, nosotros gobernaremos bien" y "no dejan de ser unos rateros y sinvergüenzas".

El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, negó "que se estén utilizando recursos públicos para esta operación", luego de que la fracción priista los acusara de querer hacer "otro Fobaproa" con la cancelación.

"Combatir la corrupción es tomar decisiones con valentía como se está haciendo en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que hay que decirlo, era un nido de corrupción, nada más en la obra perimetral, hubo un aumento de mil millones de pesos", indicó.

LS