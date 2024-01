Desde Miniso hasta Starbucks; estos son los mejores y los peores termos según Profeco 

Durante la época de frío es usual que busquemos mantenernos a temperaturas cálidas, para lo cual podemos llevar con nosotros nuestro termo con café o té, aunque en ocasiones y quizá sin saberlo, no elegimos las mejores opciones para ello.

Es por esto que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se dio a la tarea de analizar distintas marcas de todos los precios, desde Miniso hasta Starbucks, compartiendo en su revista de la edición de este mes, los resultados encontrados.

Entre los mejores termos calificó al Tefal Bluedrop 0.7, al Stanley + Starbucks y el Mr Coffee como los tres mejores termos analizados, al pasar con una calificación "Excelente" sus pruebas de hermeticidad, ensamble, conservación de la temperatura, acabados e información ofrecida al consumidor, aunque el segundo y tercer termo no cumplen con la garantía o no la ofrecen.

Los termos Nuvó y Running obtuvieron las calificaciones menos positivas, al considerar que no ofrecen las mejores condiciones para conservar la temperatura ni cuentan con garantía al consumidor. El segundo no ofrece hermeticidad y sus características no son veraces.

Según características específicas, calificó a los termos Tefal Bludrop 07, al Stanley Starbucks y a Mr Coffee como los que mantienen las bebidas calientes por más tiempo, mientras que los termos Fun Kids, SK Simple Kitchen, Nuvó y Running como los que no logran conservar la temperatura de las bebidas.

Otros ocho termos reprobaron el análisis de la Profeco respecto a que mienten sobre su capacidad, y son: Steiner, Miniso, Viva Hydrate, Quokka, Fun Kids, SK Simple Kitchen y Running. Mr Coffee y Nuvó ni siquiera informan sobre su capacidad.

Además, la Profeco indicó que "el precio no siempre habla de la calidad", pues por ejemplo, el termo Running, que cuesta 479 pesos según la revista, no conserva la temperatura, no es veraz en su capacidad, no ofrece garantías, presenta fugas y su información al consumidor está incompleta, por lo que la Procuraduría lo calificó como "Deficiente", mientras que el termo Ecko de doble asa "Burbuja de Cristal" logró pasar la mayoría de las pruebas como "Excelente", y sólo cuesta 259 pesos.

Si deseas conocer la lista del total de termos evaluados por la profeco, sus costos y características, puedes ingresar a la edición de enero de la Revista del Consumidor da click aquí.



