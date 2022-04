La polarización entre la oposición y el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena continuó debido a la campaña de nombrar "traidores a la patria" a los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC que votaron en contra de la reforma eléctrica promovida por el Ejecutivo federal.

Este viernes, legisladores de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra el Presidente López Obrador y los dirigentes de Morena.

La panista Mariana Gómez del Campo informó que los legisladores de la alianza Va Por México presentaron una denuncia penal contra López Obrador y la dirigencia de Morena porque están cansados de amenazas, discursos de odio y violencia.

Gómez del Campo expuso que "los diputados que votamos en contra lo volveríamos a hacer mil veces. Y ellos no pueden tacharnos de traidores por no haber coincidido en una reforma eléctrica destructiva y que no iba a generar inversión y crecimiento. Basta de monopolios en México".

Diputados del PAN, PRI y del PRD presentamos DENUNCIA PENAL contra el presidente de la República y la dirigencia de morena porque estamos cansad@s de sus AMENAZAS y de su discurso de odio y violencia contra los que no coincidimos con su Reforma Eléctrica. #AltoAlOdio ✋ pic.twitter.com/juyku0fASc — Mariana Gómez del Campo (@marianagc) April 22, 2022

Gómez del Campo adelantó que presentarán las denuncias que sean necesarias "porque no nos amedrentan, no nos dan miedo y votaremos en contra de todas las reformas constitucionales que dañen a México, y el Presidente hacia allá va. Pretende una reforma electoral y de la Guardia Nacional que no pasarán".

Antes, desde Veracruz, el Mandatario acusó que sus opositores tienen una "doble moral" y son "hipócritas por enarbolar la campaña Alto al Odio", ante el amago de exhibir a los diputados que votaron que en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica.

En las instalaciones del Museo Naval México de este puerto, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que esa campaña la encabeza el escritor Martín Moreno, quien "desde luego no me quiere y es correspondido, ha planteado quemar en leña verde" a los militantes de Morena, partido que lo llevó a la Presidencia de la República".

"Desde luego no me quiere y es correspondido, tenemos diferencias, pero ha dicho que si del él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena en el Zócalo".

"Bueno… ¿y?, ¿qué está haciendo ahora? Está encabezando una campaña en contra nuestra, también que le llaman ‘No al odio’, porque como se está señalando de qué partidos del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando empresas extranjeras legisladores", ahondó el Presidente López Obrador.

Señaló que, como buenos conservadores, tienen como doctrina la hipocresía y ahora ya se sienten acosados.

El PAN revira

A su vez, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, expresó que es absolutamente reprochable la campaña de odio y violencia emprendida por el gobierno contra la oposición, por haber votado en contra de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, porque es peligrosa e imparable.

"Es absolutamente reprochable, menos cuando estás en el gobierno, no debes incitar a la provocación, porque es peligroso, porque puede ser imparable. Son unos irresponsables que confrontan a las hermanas y hermanos mexicanos, eso es inaceptable", subrayó Cortés Mendoza.

En conferencia de prensa en Hidalgo, el dirigente blanquiazul destacó que los diputados de oposición solamente votaron a favor de que los mexicanos paguen menos por la luz y de que las energías sean limpias y renovables.

OA