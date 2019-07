Declaraciones de Urzúa son arrogantes y carecen de lealtad: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó su extrañeza por el “activismo post renuncia” del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo que calificó de arrogante, incongruente y falto de lealtad.

Dijo que las personas que se dedican a la actividad pública deben tener prudencia, lealtad y no quebrar la confianza.

Tras la entrevista que Urzúa concedió a una revista de circulación nacional, reiteró que su salida fue tardía, pues conocía el plan de cambio de régimen que implementa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y debió dar a conocer su desacuerdo desde la campaña.

Resaltó que Urzúa sabía de los compromisos como el de detener la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y edificar la refinería de Dos Bocas.

“Cuando uno no está en desacuerdo con la dirección del Gobierno, de una empresa o de la familia, lo que tiene uno que hacer es retirarse calladamente y decir ‘no estoy de acuerdo cómo estás llevando las cosas, pero te dejo que continúes’, no te torpedeo, no te obstaculizo, no te denuncio, no te provoco crisis”.

Por otra parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que las medidas de austeridad en el gasto público, impulsadas por el Gobierno federal, se mantendrán con la llegada de Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Agregó que el pleno de San Lázaro respaldará el jueves el nombramiento de Herrera.