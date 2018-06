Deben generarse aquí las oportunidades para mexicanos: "El Bronco"

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia, consideró injusto que los mexicanos deban irse con sus familias a Estados Unidos a trabajar, porque los gobernantes "no hemos sido capaces de crear trabajos".

Subrayó que los niños son inocentes y la culpa es de los gobiernos que no han generado trabajo a sus padres y ellos tienen que llevárselos lejos del lugar del que nacieron.

Se pronunció por respaldar a la autoridad mexicana para que reclame de manera diplomática al gobierno de Estados Unidos por separar a niños migrantes de sus padres y ponerlos en áreas de concentración.

"No hemos sido capaces de crear trabajos", señala "El Bronco"

"Nosotros debemos apoyar a la autoridad, los mexicanos tenemos que unirnos alrededor de la autoridad, para que la autoridad reclame de manara diplomática al gobierno de Donald Trump; independientemente, es una injusticia y México debe ponerse las pilas", expresó ante habitantes de Puebla.

"Yo quiero ser presidente porque quiero compartir con los estados los recursos suficientes para que Puebla salga de los problemas que tiene; independientemente del gobernante que elijan, si yo soy presidente apoyaremos a los gobiernos municipios para que resuelvan sus problemas.

"Voy a repartir el 50 por ciento de los recursos que se recaudan para que Puebla pueda potenciarse y pueda terminar con la pobreza y pueda tener los servicios de salud adecuados", sostuvo.

Según él, Puebla no ha salido adelante por culpa de los gobiernos; "son tres tarántulas o arañas ponzoñosas, cuál quieren que les pique: el verde, el azul, el morado o la morena", son tres acciones iguales.

Acusó a los gobiernos que gastan recursos públicos para apoyar campañas; la única opción es que voten por el independiente, si no están de acuerdo en no votar por ninguno, castiguen a los partidos políticos no votando por nadie. "Los ciudadanos de Puebla deciden qué araña quieren que les pique", agregó.

JA