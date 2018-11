Deben erradicarse mitos relacionados al uso de mariguana: Narro

En México se deben erradicar los mitos relacionados al uso de cannabis medicinal y reforzar las estrategias de prevención para eliminar riesgos, aseguró José Narro Robles, secretario de Salud.

"Pensemos que dimos un paso hacia adelante en la regulación del uso medicinal de la planta y ahora debemos pensar en cómo eliminar los riesgos a partir de estrategias"

A días de entregar la dependencia federal al próximo secretario, Jorge Alcocer Varela, Narro Robles enfatizó en la diferencia entre el uso medicinal y lúdico de la mariguana.

"Los medicamentos tienen derivados de la planta, pero no se usarán de manera lúdica, lo importante es ver cómo disminuimos los riesgos, porque tenemos medicamentos derivados de la morfina, que contienen sustancias psicotrópicas que son inyectores de sueño o usados en la preanestesia, entonces pensemos que dimos un paso hacia adelante en la regulación del uso medicinal de la planta y ahora debemos pensar en cómo eliminar los riesgos a partir de estrategias".

Agregó que los credos personales no deben interferir en la implementación de políticas públicas en materia de sexualidad y el uso de anticonceptivos, "aunque uno debe ser comprensivo de que hay temáticas que son sensibles, pero debemos poner a disposición de la sociedad información".

Por lo que un reto de la próxima administración será disminuir la incidencia de los embarazos en niñas puesto que aunque el año pasado se reportaron nueve mil 748 casos y van a la baja, no lo consideró suficiente.

"Sabemos las edades a las que se inicia la vida sexual y que no son entre adultos, mayoría de los casos es entre adolescentes, entonces se tiene que poner a disposición de la población acciones para prevenir estos embarazos".

José Narro aprovechó para agradecer al presidente Enrique Peña Nieto por confiar en él como servidor público y por la libertad que le otorgó al momento de tomar decisiones.

Dio a conocer que en los últimos tres meses trabajó con el equipo de Alcocer Varela y sostuvo cerca de 60 reuniones para facilitar el proceso de entrega de la dependencia.

Adelantó que una vez concluida su labor como funcionario federal, retornará a las aulas de la Facultad de Medicina de la UNAM.

"Trabajamos cien días, más de tres meses y lo hicimos con seriedad y responsabilidad ya les tocará a ellos tomar decisiones y por mí, yo no voy a desaparecer, no me voy a desintegrar, seguiré en la vida académica en la universidad nacional".

JM