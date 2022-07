De García Luna "tenemos muchas cosas", y de Calderón sin denuncia: UIF

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que en la institución "tenemos muchas cosas" de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y hoy recluido en una cárcel de Nueva York por presuntos nexos contra el narcotráfico, mientras que, afirmó, no hay ninguna denuncia presentada en contra del expresidente Felipe Calderón.

En conferencia de prensa "mañanera", Pablo Gómez detalló que cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales sobre García Luna y si el Presidente López Obrador lo decide, dará a conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad.

"¿Contra Calderón hay alguna denuncia presentada por arte de la UIF?", se le preguntó.

"Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la Fiscalía General de la República, pero no digo que puede o que no puede, porque mis funciones no son discutir esos asuntos, creo que me pueden entender", dijo.

"¿Sobre Genaro García Luna tiene la UIF movimientos?", se le siguió cuestionado.

"Tenemos muchas cosas de García Luna e informamos al gobierno, no solo en materia penal, sino en materia civil. Cuando sea necesario y no afecte los procedimientos judiciales, si el presidente lo decide, podemos dar conocer datos de procedimientos en donde el Estado mexicano está reclamando responsabilidad", dijo.

"¡Cabeza de Vaca es un escándalo!"

En Palacio Nacional, y al cuestionarle sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), el titular de la UIF evitó responder, pero manifestó que "¡Cabeza de Vaca es un escandaloso, jóvenes!. No me pregunten de eso, yo fui presidente de la Sección Instructora, no puedo discutir ese caso".

OA