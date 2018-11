Darán libertad a Guillermo Padrés; debe pagar 40 MPD

Luego de cumplir más de dos años en prisión preventiva, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, deberá pagar 40 millones de pesos y usar un brazalete electrónico para continuar su proceso en libertad.

El juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México declaró que el ex mandatario también deberá presentarse quincenalmente a firmar y le prohibió salir del país sin previa autorización judicial.

Una vez que el ex gobernador cumpla con todas las medidas impuestas por el juez, podrá abandonar el Reclusorio Oriente, lugar en el que ha permanecido preso acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, únicos delitos que hasta ahora permanecen vigentes en su contra, ello debido a que el 8 de febrero pasado el juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de libertad a favor del ex funcionario debido a que no existen elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso por los mismos delitos que la Procuraduría General de la República tenía en su contra.

JM