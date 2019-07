Dan seis años de cárcel a ex funcionario de César Duarte

Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda durante la administración de César Duarte Jáquez, fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de peculado agravado.

Este viernes, en Chihuahua capital, se celebró la audiencia para dictar sentencia al ex funcionario por el desvío de dos millones 420 mil pesos luego de que el pasado 15 de julio, un tribunal de enjuiciamiento lo encontró culpable.

El Ministerio Público acreditó su participación en este delito como coautor ya que por este mismo hecho previamente fueron sentenciados el diputado Fernando Mariano Reyes, así como el empresario Iván Elí Sánchez.

• Juez del Estado de México niega amparo a César Duarte

Tarín García, en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, simuló el proceso de contratación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional en los meses de julio y septiembre del 2016, pero el propósito final no era aplicar recurso a un programa específico, sino cubrir un compromiso personal del diputado Fernando Mariano Reyes con el entonces gobernador a fin de que votara a favor de la bursatilización en el Congreso local.

De acuerdo al Tribunal, la intervención de Antonio Tarín fue clave para la comisión del delito de peculado agravado, dado el cargo que desempeñaba, además de que formó parte del acuerdo para desviar el dinero, y colaboró para distraer el procedimiento de licitación que buscaba darle apariencia de legalidad.

• El TEPJF confirma la expulsión definitiva de César Duarte del PRI

Cabe recordar que en marzo de 2017, Tarín García buscaba tomar protesta como diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional del Distrito 9, con cabecera en Parral, Chihuahua, esto tras el fallecimiento del diputado Carlos Hermosillo Arteaga.

No obstante, se había girado ya una orden de aprehensión en contra del ex funcionario, por lo que la Junta de Coordinación Política finalmente no le permitió rendir protesta en el Pleno y fue detenido en el mes de mayo para enfrentar su proceso penal en Chihuahua.

JM