Dan de alta a Alexis, niño mordido por un lobo en zoológico

Ayer lunes fue dado de alta del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Alexis, el niño de nueve años de edad, quien fue mordido por un lobo canadiense el pasado 6 de mayo en el Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl.

En una transmisión que hizo en sus redes sociales el alcalde de Neza, Adolfo Cerqueda, estuvo acompañado del pequeño en su oficina de la presidencia municipal, al lado de su papá.

"Me encuentro aquí en la oficina con una visita extraordinaria porque hoy lo dieron de alta, está conmigo Alexis. Él es Alexis, a quien mordió el lobo, pero miren afortunadamente aquí está él", comentó el edil.

"Ya me recupere bien, mucho, soy el niño al que mordió el lobo", se presentó el menor de edad, quien estuvo internado 10 días en el centro médico perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Así mordió lobo al niño

La tarde del viernes 6 de mayo, el niño visitó el zoológico acompañado de un familiar y se acercó a la jaula del lobo canadiense con la intención de acariciarlo, traspasó el barandal de seguridad, subió a la malla protectora y tuvo contacto con el animal, pero lo atacó al final en el brazo izquierdo.

"Yo pensé que era un perrito y lo intenté acariciar y cuando se volteó, bueno no se volteó, cuando lo acaricié por última vez fue cuando me mordió, por eso les digo que tengan mucho cuidado y no lo hagan".

"A mí me gustan mucho los perritos y yo los quiero, yo pensé que era un perrito por eso lo acaricié", contó Alexis.

Después del ataque fue trasladado por los servicios de emergencia al Hospital de La Perla, ubicado en Nezahualcóyotl, pero por la gravedad de las lesiones que sufrió fue llevado en un helicóptero Relámpago del gobierno del Estado de México al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

Ahí fue intervenido quirúrgicamente y los especialistas lograron la reconstrucción de las arterias y venas del brazo, por lo que pudo recuperar la movilidad en sus dedos.

Durante la transmisión aún con el brazo vendado y con los clavos quirúrgicos Alexis movió los dedos de su mano izquierda, se mostró alegre y entusiasta por la rápida recuperación que ha tenido y compartió con los cibernautas que su sueño es ser policía cuando sea grande.

Pero también les mandó un mensaje a los niños: "Que no hagan algo como lo que yo hice, que no se les ocurra hacerlo porque es muy peligroso".