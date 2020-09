Damnificados del 19-S en Morelos piden ayuda a AMLO

Damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Morelos exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención debido a que aseguraron que más de tres mil personas siguen sin recibir ningún tipo de apoyo para reconstruir sus viviendas.

Previo a la visita del Ejecutivo federal a Jojutla, la cual fue una de las más dañadas en la entidad por el movimiento telúrico de hace tres años, alrededor de cien personas se manifiestan para exigir apoyos.

Rafaela Bahena, integrante de la Red Nacional de Damnificados, indicó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) solo censó a los afectados, pero no les ha entregado ningún tipo de apoyo económico.

"Nos traen de vuelta en vuelta y no nos resuelven. Esto es un fraude. La Conavi no nos ha ayudado, solo en 2018 fueron a tomar fotografías, nos anotaron y no han vuelto. A los que fuimos daño total no nos han dado ningún apoyo".

En tanto, pobladores de Hueyapan exigieron reconstrucción al 100% pues señalaron que sólo les han apoyado con casas de madera y de cartón.

"Una fundación nos dio unas casas de cartón que con el viento se le cae la puerta, les entra agua cuando llueve y eso no nos ayuda. Exigimos el apoyo del gobierno federal. Somos cientos en Hueyapan que estamos en espera de apoyos y lo único que queremos son viviendas dignas no casas de cartón", comentó Beatriz Roja.

