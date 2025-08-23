SMN advierte tormentas, granizo y altas temperaturas en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el fin de semana se prevén condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del país debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, una vaguada en altura y el paso de las ondas tropicales núm. 24 y 25. Estos sistemas ocasionarán lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en diferentes regiones, con especial énfasis en el norte, oriente, centro y sureste de México.

El sábado 23 y domingo 24 de agosto se esperan lluvias intensas en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Sinaloa y Nayarit. En el centro y occidente del país, incluidas la Ciudad de México y el Estado de México, se pronostican precipitaciones fuertes con posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de riesgo.

En la península de Yucatán, el paso de la onda tropical núm. 25 provocará lluvias y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Veracruz y Chiapas se prevén lluvias muy fuertes. En paralelo, continuará un ambiente caluroso extremo en el norte del país y regiones del Pacífico, donde las temperaturas podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Para el lunes 25 y martes 26 de agosto, la onda tropical núm. 24 se asociará con una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de Baja California Sur. Este sistema, junto con canales de baja presión y la onda tropical núm. 26, reforzará las lluvias en estados del noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país. Las entidades más afectadas serán Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas, con precipitaciones de hasta 150 milímetros.

El miércoles 27, el monzón mexicano y nuevas vaguadas mantendrán las lluvias intensas en Sonora, mientras que en estados del occidente y sur persistirán condiciones de tormenta con oleaje elevado en costas del Pacífico sur. También se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h en varias entidades del norte y oriente del país.

El SMN advirtió que las lluvias podrían ocasionar crecidas en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil. Además, recordó que la combinación de calor extremo y precipitaciones intensas representa un riesgo adicional en varias regiones del país.

SV