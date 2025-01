Rodolfo "Fofo" Márquez es culpable de feminicidio, en su calidad de tentativa, y permanecerá en la cárcel para enfrentar la ley. Pero ¿Por cuánto tiempo? Así es el caso:

A casi un año de su detención, el creador de contenido, Rodolfo "Fofo" Márquez, fue declarado culpable por tentativa de feminicidio contra Edith "N".

El juicio dio un giro inesperado en noviembre pasado, cuando Márquez rechazó un proceso abreviado con el que habría recibido una sentencia menor.

Durante la audiencia final, este 24 de enero, el influencer se disculpó públicamente con Edith, de 52 años, aunque la víctima aseguró que no consideraba sinceras sus palabras.

"Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es", expresó el influencer.

Sin embargo, sus súplicas no fueron suficientes, tras el desahogo de pruebas y los alegatos finales, el juzgador emitió un fallo en contra de "Fofo".

Según las autoridades, la fuerza de los golpes propinados por Márquez, quien practicaba boxeo recreativo, agravó la situación de la víctima.

¿Cuánto tiempo pasará en la cárcel el "Fofo" Márquez?

El joven permanecerá en el penal de Barrientos, Estado de México, y esperará hasta el miércoles 29 de enero, cuando el juez dicte la sentencia correspondiente, el monto por multa y reparación del daño.

"Fofo" podría pasar de 13 a 45 años en prisión, una de las penas más altas contempladas por la ley para este tipo de delito.

