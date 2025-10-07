¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

Durante este 2025, México ha vivido una de las temporadas de lluvias más intensas en años recientes , con impactos visibles en gran parte del país. Inundaciones, deslaves y serias afectaciones urbanas han sido frecuentes, especialmente en la Ciudad de México, donde los niveles de precipitación han superado ampliamente los registros históricos.

Pero ¿a qué se debe esta inusual intensidad y cuándo se espera que termine?

¿Por qué ha llovido tanto en 2025?

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explican que esta temporada de lluvias ha estado marcada por una combinación de factores climáticos. Por un lado, la persistencia del fenómeno de La Niña y, por otro, los efectos del cambio climático han alterado significativamente los patrones normales de humedad y temperatura.

El resultado ha sido un aumento generalizado de las precipitaciones, con estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas y la propia Ciudad de México registrando lluvias hasta un 40% por encima de los promedios históricos. A este escenario se ha sumado la actividad constante de tormentas tropicales en el Pacífico y el Atlántico, que han reforzado el sistema lluvioso desde mayo.

Además, el calentamiento de los océanos ha intensificado la formación de nubes densas, prolongando los periodos de lluvia. Este fenómeno se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años, en línea con las tendencias globales del calentamiento del planeta.

¿Cuándo se espera que termine la temporada de lluvias?

De acuerdo con los pronósticos del SMN, la temporada de lluvias 2025 comenzará a debilitarse hacia la segunda mitad de octubre, principalmente en las regiones del centro del país . En estas zonas, se espera una disminución progresiva de las precipitaciones, aunque podrían registrarse chubascos aislados provocados por frentes fríos.

Sin embargo, en el sur y sureste del país —donde la humedad ambiental suele permanecer elevada durante más tiempo— las lluvias podrían extenderse hasta principios o mediados de noviembre, especialmente en áreas costeras.

El avance de los sistemas frontales marcará el final oficial de la temporada más lluviosa del año y el inicio de un periodo más seco, con temperaturas más frescas y cielos despejados en buena parte del territorio nacional.

Consecuencias de la temporada 2025

Los efectos de esta temporada han sido significativos. En la Ciudad de México, se han reportado numerosas vialidades anegadas, colapsos parciales en la infraestructura urbana y una fuerte presión sobre los sistemas de drenaje. En varios estados del sur, los daños también han alcanzado viviendas, carreteras y zonas agrícolas.

A pesar de los impactos negativos, los expertos subrayan que este exceso de lluvia también ha tenido efectos positivos: muchas presas y cuerpos de agua han recuperado niveles óptimos tras años de sequía, lo que podría beneficiar el suministro de agua en los próximos meses.

Con información de SUN.

