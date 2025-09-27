Tarjeta Bienestar 2025: pasos para reponerla si se pierde o se daña antes del próximo pago

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar 2025 y tu tarjeta Bienestar se perdió o se dañó, es muy importante que la repongas antes del próximo depósito que de manera tentativa está programado para noviembre. Sin una tarjeta activa, un beneficiario no puede retirar su apoyo económico, por lo que, por si es tu caso, te explicamos el paso a paso que debes seguir para solicitar la reposición.

¿Qué hacer si se te perdió la Tarjeta Bienestar?

Como ocurre con cualquier otra tarjeta bancaria, lo primero que se debe hacer en caso de robo o extravío, incluso por daño, se debe reportar al número oficial, en este caso, al 800 900 2000. Es importante que durante la llamada se tengan a la mano la CURP y la credencia del INE, ya que estos datos serán necesarios para confirmar la identidad y bloquear la tarjeta.

Al finalizar el reporte, se entrega un número de folio que debe guardarse, pues será indispensable para continuar el trámite de reposición.

¿Qué sigue después de reportar la Tarjeta Bienestar?

Después de bloquear la tarjeta, el beneficiario debe comunicarse con el programa social al que pertenece. Los contactos son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, Sembrando Vida, Apoyo a Madres Trabajadoras: 800 639 42 64

Becas Benito Juárez / Rita Cetina: ubica la oficina de atención más cercana

La Escuela es Nuestra: laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx

Jóvenes Construyendo el Futuro: 079

Mejoramiento de Vivienda: 55 68 20 97 00

Producción para el Bienestar: 800 8822 676

Bienpesca: 669 915 6900 ext. 58664, 58647 y 58226

¿Dónde se recoge la tarjeta Bienestar 2025?

Cuando la nueva tarjeta esté lista, el beneficiario recibirá instrucciones para acudir a un módulo o sucursal del Banco del Bienestar. Al recogerla, debe guardar el talón que le entreguen, ya que es el comprobante de reposición.

Recomendaciones de seguridad para la tarjeta Bienestar

Como beneficiario de algún programa del Bienestar, es importante:

Nunca compartir el NIP, número de tarjeta ni CLABE interbancaria

Usar la tarjeta únicamente en cajeros y establecimientos autorizados

Consultar la ubicación de sucursales en el mapa interactivo oficial del Banco del Bienestar

¿Qué pasa si no se repone la tarjeta Bienestar antes del próximo depósito?

En caso de que un beneficiario que perdió su tarjeta Bienestar antes del depósito de noviembre 2025 y no la alcanzó a reponer, este debe saber que no podrá acceder a su pensión ni a los apoyos económicos correspondientes. Por ello es importante realizar el trámite cuanto antes.

OF