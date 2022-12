La organización internacional de protección animal Igualdad Animal hizo pública una investigación inédita donde documentó la matanza de caballos en un rastro ubicado en Arriaga, Chiapas.

En dichas investigaciones, realizadas en 2017, se documentó cómo los operarios del rastro maltratan a los caballos de manera cotidiana y para inmovilizarlos los someten a actos crueles como asfixia con una cadena, además de que utilizan descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo para aturdirlos.

Los videos e imágenes obtenidos exponen actos que incumplen con la NOM-033-SAG/ZOO-2014, la cual señala los métodos de matanza de animales domésticos y silvestres obligatorios en todo el territorio nacional.

México, segundo país productor de carne de caballo en el mundo

De acuerdo con Igualdad Animal, México es el segundo país productor de carne de caballo en el mundo, sólo superado por China, es el quinto mayor exportador en América y uno de los principales del mundo.

Además datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que en México se matan cada año cerca de 579 mil 983 caballos, sin contar con los que se matan de manera clandestina.

Debido a que no existen granjas que críen caballos para consumo, la mayoría de los que se matan provienen de espectáculos y otras explotaciones, donde se les administran sustancias no aptas para consumo humano, y ya que no cumplen con los requisitos sanitarios, muchos de estos animales son matados en rastros clandestinos.

También se trata de caballos que han sufrido largos viajes desde Estados Unidos, donde su matanza ha sido prohibida y existe una iniciativa para evitar su comercio para consumo humano.

La organización informó que la venta de la carne de caballo para consumo humano es preocupante, ya que es vendida como carne de res por la poca transparencia en su etiquetado y sus altos contenidos de clembuterol lo que provoca que se convierta en un riesgo para la salud de los humanos, y por supuesto, en maltrato para los animales.

JM