Critica "El Bronco" uso de avioneta por parte de López Obrador

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" se lanzó de nuevo contra Andrés Manuel López Obrador, quien, dijo, cambia de opinión todos los días como si fuera "otra cosa".

Rodríguez Calderón criticó que López Obrador diga que venderá el avión presidencial, mientras el tabasqueño usa un avión privado para trasladarse.

Tras reunirse con aspirantes independientes de esta ciudad en la frontera sur del país, "El Bronco" dijo que no le extrañan los cambios de opinión del tres veces candidato presidencial. "Así es Andrés Manuel, creo que de chiquito tuvo problemas".

En conferencia de prensa, el gobernador con licencia de Nuevo León, lamentó que para López Obrador es muy fácil denostar a todos.

"Antes admiraba a don Carlos Slim hoy dice que no; antes él colaboró con don Carlos Slim para desarrollar al DF y hoy ya se le olvidó", manifestó.

A mí me da mucha preocupación que la gente no entendía de que Andrés Manuel va a cambiar de opinión, como cambiar de otra cosa, y eso no está bien para México, porque somos un país que merecemos respeto, que tiene problemas que resolver el Presidente".

"El Bronco" coincidió con el ingeniero Carlos Slim, en que se debe seguir con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un proyecto de gran trascendencia para el país.

