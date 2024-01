De cara al proceso electoral 2024, las precandidatas presidenciales lamentan la situación crítica de violencia que se vive en el país y destacan consecuencias presidenciales que mantienen al país en la fatalidad.

“Hoy vivimos todavía las consecuencias de la guerra contra el narco de Felipe Calderón”, aseguró la precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum.

Lo anterior, a pregunta expresa, por su opinión del libro del ex presidente francés Nicolas Sarkozy quien señala que el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, tenía un “papel decisivo” en el sexenio de Calderón.

Sheinbaum cuestionó cómo un presidente haya declarado la guerra en su propio país, y que lo único que se hizo fue dar permiso para matar fuera de la justicia, “eso quiere decir una guerra, y lo peor de todo, es que puso al mando de esa guerra a quien hoy sabemos que era un narcotraficante”.

Por su parte, la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de estar coludido con el crimen organizado y le exigió que deje de culpar a los gobernadores del incremento de la violencia criminal, cuando es responsabilidad del Gobierno federal combatir a la delincuencia organizada.

En Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde encabezó un diálogo con la comunidad, la aspirante presidencial afirmó que las bandas del crimen organizado están felices con la administración del Presidente López Obrador, ya que pueden actuar impunemente sin que les pase absolutamente nada.

“Cerramos el año o fatal, fatal, (con) el asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Y que no le eche la culpa al gobernador de Guanajuato, no. El Presidente es el responsable de la seguridad, de luchar contra el crimen organizado, para eso tiene la Guardia Nacional, para eso le dimos la Ley de la Guardia Nacional”, profundizó Gálvez.

“Que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del Gobierno federal enfrentar a la delincuencia, (pero) en lugar de enfrentarlos se ha coludido con ellos, se ha coludido porque con ‘abrazos y no balazos’, están felices los señores. No les pasa absolutamente nada”, reprochó.

CT