Creí por las encuestas que México perdería ante Alemania: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que aún en contra de lo que decían todas las encuestas, el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol ante el seleccionado de Alemania dio una gran lección al país, y a quienes supusieron -como él mismo- que no se le podía ganar a una potencia.

Mostraron que cuando se quiere se puede y "para aspirar a ser una gran nación primero tenemos que creérnosla", dijo al celebrar de nuevo el triunfo 1-0 del seleccionado mexicano en su primera participación en el Mundial de Rusia 2018.

México está de fiesta, dijo, y admitió que él mismo fue escéptico: "yo me atreví a suponer por las encuestas que México difícilmente iba a derrotar a Alemania y ocurrió lo contrario: México le ganó a Alemania".

Muchos expertos en futbol, recordó, hacían comentarios hasta hace muy pocos días y "prácticamente condenaban a que México no iba a ganar. Y !oh grata sorpresa para los mexicanos!, le ganamos a Alemania y nos dimos la gran lección: cuando queremos podemos y así se lo demostramos a todo el mundo. Vaya pues mi felicitación a todos los integrantes de la selección nacional porque no sólo lograron ganar, triunfar en ese partido, México espera mucho de ellos".

En varios países del mundo fue noticia y para México "fue una gran lección porque la selección nacional nos dejó ver que podemos estar muy por encima de lo que creemos y de lo que pensamos, de las percepciones que a veces entre nosotros vamos alimentando y que llegamos a tener (porque) pudimos derrotar a la primera potencia del mundo, fue un gran logro y una gran lección para los mexicanos", destacó.

En la inauguración de la Exposición Vaticano: de San Pedro a San Francisco, instalada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso para conmemorar 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado Vaticano y el Estado Mexicano, Peña Nieto hizo referencia al triunfo futbolístico.

Pidió a los mexicanos mantener el espíritu ganador y "creer en nosotros mismos, de confiar en nosotros mismos, de seguir aportando a la construcción del México" todos los días, pues nuestro país tiene grandeza aunque "hay quienes así lo quieren apreciar y hay quienes no".

En el evento, ante monseñor Jean Louis Brugués, delegado oficial de la Santa Sede; el rector de la UNAM, Enrique Graue; el jefe de gobierno de la Ciudadano de México, José Ramón Amieva, y la secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, y su esposa, la señora Angélica Rivera, Peña Nieto agradeció a las autoridades vaticanas facilitar la muestra, misma que, dijo, su esposa contribuyó a hacer posible.

Incluso bromeó con las autoridades vaticanas, cuya decisión de no tener selección es salomónica, para no tener adversarios.

A nombre del Vaticano, monseñor Brugués destacó que el rico material expuesto refleja "algunos de los grandes y memorables momentos eclesiales de san Pedro a Francisco que para siempre quedarán en el recuerdo y en historia de la iglesia y de la misma humanidad".

La importancia de la obra, resaltó por su parte el rector Graue, es que "Estado y religión no son posiciones encontradas".

La muestra abrirá a partir de mañana y la más antigua pieza data del siglo I antes de Cristo, destacó García Cepeda.

El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, expuso que para los visitantes de la exposición está garantizada la seguridad con estancia y regreso seguro y con ayuda del gobierno federal "no vamos a permitir que la delincuencia haga suyos espacios que no les pertenecen".