Crecer en México siendo niña: desaparecen nueve cada día

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDO): en la última década, en México se ha reportado la no localización de 3 mil 241 mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años como promedio anual; es decir, nueve cada día… Estas cifras reflejan el contexto en el que crecen las niñas en un país cuya sociedad ha normalizado la violencia y cada desaparición es vista como un número.

Pero no todo está perdido, porque directoras de cine como Tatiana Huezo con su trabajo en “Noche de fuego” regresa la página, humaniza, provoca e invita a no cerrar los ojos ante una realidad que ahora atropella el corazón de toda sociedad: sus infantes…“Creo firmemente que el cine es una ventana enorme para provocar a cada espectador", señala.

“Noche de fuego” es una producción de Pimienta Films, de Nicolás Celis -productor de “Roma”-, la cual fue reconocida el pasado viernes en el Festival de Cannes 2021 -que concluyó ayer- con la “Mención Especial del Jurado”, en la sección Una Cierta Mirada; además, tras su estreno en el festival fue ovacionada por 10 minutos. En charla, desde Francia, Nicolás y Tatiana hablan sobre este triunfo, y el trabajo realizado detrás de la primera ficción de Huezo, la cual involucró a un equipo de 100 personas, y aunque la historia está ubicada en la sierra de Guerrero, fue filmada en las montañas de Querétaro, debido a la situación de inseguridad que se vive en el Estado de la costa del Pacífico.

“Cuando ganamos fue una enorme sorpresa, porque esta cinta conectó con el público al mostrar personajes poderosos que logran tocar al espectador… Sin duda, la película tiene la posibilidad de abrir discusiones sociales”, comparte Celis.

Tatiana -directora y guionista de “Noche de fuego”- señala que en México hemos normalizado la violencia, “estamos inmunizados a ser conscientes de su dimensión y cómo ha permeado en la familia, en el lenguaje… Por ello siento que es importante contar estas historias que nos conectan con la dimensión del problema, porque esta es la forma que tenemos de no olvidar, de volver a mirar, de cuestionarnos… ‘Noche de fuego’, muestra el monstruo que está afuera y entra en la vida de las chiquitas; la cinta está vista desde los ojos de una niña, y debo aclarar que no es una cinta de narcotráfico, sino una historia que muestra una mirada honesta, pura, sincera, contestataria y rebelde de lo que estamos viviendo”.

Huezo aclara que las niñas de “Noche de fuego” no son víctimas, sino pequeñas que cuestionan al mundo, “a sus madres, adquieren un pensamiento crítico en la escuela rural donde estudian, son mujeres reales… Con ellas rompí con los clichés con los que pintan a las mujeres actualmente en el cine”.

La realizadora señaló que para esta cinta fue muy importante hacer el retrato de un profesor rural, fue su homenaje a las normales rurales que hay en México: "Ahí se enseña pensamiento crítico, hay semillas, estos maestros tienen profundo amor por su tierra, por llevar el conocimiento a sus pueblos".

A lo anterior, Celis agrega que el público que ya vio “Noche de fuego” quedó profundamente conmovido y al igual que Tatiana acota que no es una cinta sobre narcotráfico y lo que la hace brillar es justo todo lo que no se muestra, “en ella la violencia no es gráfica, porque cuando se muestra todo, se empobrece mucho”.

“Noche de fuego”, historia inspirada en la novela “Ladydi (Prayers for the Stolen)”, de Jennifer Clement, de 2014, muestra el panorama que viven muchos poblados en nuestro país: “Retrata lo que es crecer en México siendo niña, donde los juegos están inspirados en la violencia que se vive cada día, donde a las pequeñas les cortan el pelo para que parezcan niños y no sean secuestradas”, agrega el productor.

La cinta que será distribuida por Pimienta Films arrancó su producción en “2017 y salió en 2021... Y su historia sigue siendo vigente, porque todo lo que ocurre en México, se refleja en las artes”, agrega Celis.

Nicolás comparte que el filme tendrá un segundo semestre del año intenso: “Va a tener una larga vida en festivales y en México va a resonar mucho; en Pimienta sabemos de su potencial y estoy seguro de que esta película encontrará a su público y será un apapacho para toda la gente que ha transitado por el dolor de perder a alguien… ‘Noche de fuego’ le va a traer calorcito a mucha gente”. También adelantó que esperan estrenarla en cines comerciales antes de que termine el año.

Finalmente, Celis se mostró feliz ante el resultado que logró Tatiana: “No se espantó del monstruo de película que estábamos haciendo; fue exigente y hubo rigor, ambición y trabajo… Y es que en esta cinta había efectos visuales, especiales, muchos actores, niñas de 8 años, de 13 años. Tatiana logró navegar entre la parte documental y de ficción con mucho control, le auguro un gran camino en lo que ella haga con su carrera”.

Pero, ¿de qué trata “Noche de fuego”?

La película nos lleva hasta la Sierra de Guerrero, a un poblado en el que los hombres han dejado sus casas para buscar mejores oportunidades de trabajo, mientras que las mujeres deben lidiar con los horrores de la realidad, pues la zona es controlada por los cárteles de la droga. Para evitar que sus hijas sean “levantadas”, las madres deciden vestirlas como varones. Una de ellas es “Ana”, una pequeña que sueña con salir de su pueblo y tener un futuro mejor.