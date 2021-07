“Como mujer mexicana me gustaría que mi hija pudiera caminar sin miedo”: Tatiana Huezo

Dos películas dirigidas por mujeres y que abordan el secuestro en México, “La civil” y “Noche de fuego”, fueron premiadas ayer en Una Cierta Mirada, la segunda sección más importante del Festival de Cannes -el cual culmina hoy-.

“La civil”, ópera prima de la rumanobelga, Teodora Ana Mihai, fue recompensada con el Premio a la valentía -que es el primer año que Cannes lo otorga-; mientras que “Noche de fuego”, de la mexicano-salvadoreña Tatiana Huezo, recibió la Mención Especial.

Aunque podría definirse como una película de acción, la primera está basada en hechos reales y narra la historia de una mujer que ante la falta de apoyo de las autoridades decide cazar a la organización criminal que secuestró a su hija. Por su parte, “Noche de fuego” presenta la historia de tres niñas que viven en las montañas de Guerrero, y aprenden a sobrevivir en un pequeño pueblo marcado por los efectos colaterales de la guerra contra el narcotráfico, el cual suele secuestrar a las menores de edad.

“Como mujer mexicana me gustaría que mi hija pudiera caminar sin miedo por la calle en el futuro”, dijo Huezo al recibir el premio, a lo que agregó: “Me siento muy feliz, satisfecha, orgullosa totalmente de esta película. No esperaba venir con mi primera ficción a Cannes, ni entrar en una sala de más de mil personas con esta película para compartirla con un público tan alucinante… Le dedico este premio a todas las mujeres latinoamericanas, que están educando a sus hijas y enseñándoles que pueden ser libres”.

Por su parte, Mihai dedicó la recompensa “a las familias que todavía están buscando a sus seres queridos en México y en otras partes del mundo”. Se trata de las dos únicas películas latinoamericanas que competían en Una Cierta Mirada y curiosamente, ambas abordaron la misma temática. “Cuando leí la sinopsis (de ‘La civil’), me quedé de piedra ¡No sé si es bueno o malo!” para ambos filmes, confió días atrás Tatiana Huezo.Pero la coincidencia “es muy evidente: hay un problema enorme en México, con miles de familias buscando a sus hijas e hijos”, agregó la directora, cuya película está basada en el best seller “Prayers for the stolen”, de Jennifer Clement.

La película “La civil” es protagonizada por Arcelia Ramírez y Álvaro Guerrero. AP

“La civil”, documental convertido en ficción

Por sus escenas de violencia y la intriga sostenida hasta el final, “La civil” se asimila a una vibrante película de acción, pero está basada en más de dos años de investigación sobre el terreno en México, en colaboración con el escritor mexicano Habacuc Antonio de Rosario. La idea original era incluso rodar un documental a partir del testimonio de Miriam Rodríguez Martínez, a quien la directora y el escritor conocieron, antes de que fuera asesinada en 2015 mientras buscaba a su hija Karen Alejandra, secuestrada en 2012, explicó Mihai.

Pero resultó ser demasiado “peligroso”: “Queríamos tener la libertad de desarrollar una historia que conmoviera y decir lo que queríamos sin poner en peligro a nadie”, añadió la directora. “Cielo”, interpretada por Arcelia Ramírez, es una madre separada que vive en el Norte de México con su hija adolescente, “Laura”. Ésta es secuestrada al principio de la película por un cartel que exige un rescate astronómico. Aunque “Cielo” paga, “Laura” desaparece. Cuando se da cuenta de que ni la policía ni nadie quieren ayudarla, la protagonista se lanza a la caza de sus secuestradores. La película describe una sociedad que se fue resignando poco a poco, desde que en 2006 México se sumió en una espiral de violencia, con más de 300 mil muertos, según cifras oficiales. La cinta de “La civil” fue ovacionada durante ocho minutos, tras su proyección. El filme fue coproducido por el mexicano Michel Franco, los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne y el rumano Cristian Mungiu, todos ellos también directores.