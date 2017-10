Corte ampara a cinco ex mandos de la SSP por caso New's Divine

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a cinco ex mandos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por el caso News Divine.

Por mayoría de siete votos, el Pleno de la Corte decidió conceder el amparo liso y llano a los policías contra la sentencia que se les emitió por ejercicio ilegal del servicio público durante un operativo en el News Divine el 20 de junio de 2008, el cual derivó en la muerte de 12 jóvenes y dos policías.

LEE: Pleno de la Suprema Corte estudiará caso New's Divine

El proyecto fue realizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien señaló que el Ministerio Público no presentó evidencias suficientes de que los ex mandos hubieran cometido un delito.

Los beneficiados son Alejandro Garniño Tejeda, ex jefe del sector Pradera, quien fue premiado dos veces como Policía del Año; José Jiménez López, ex jefe del Sector Cuchilla, así como Juan Manuel García Chávez, ex subdirector regional en la Zona Aragón.

Además, Ángel Muñoz Rico, ex jefe del Sector Cuitláhuac, y Sergio Figueroa Hernández, ex jefe del Sector Clavería.