Coronavirus: Sin definir, reacción de México ante nueva cepa de COVID-19 en Reino Unido

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que las autoridades sanitarias de México analizarán la respuesta de México a la nueva variante de coronavirus detectada en el Reino Unido, pero no aclaró si se cerrarán los vuelos provenientes de ese país.

Durante su conferencia "mañanera", desde Palacio Nacional, AMLO señaló que "hoy se analiza el caso. Si se amerita se van a tomar decisiones. Corresponde a la Secretaría de Salud".

Numerosos países europeos han cerrado sus fronteras al Reino Unido después de que el gobierno británico reforzara las restricciones de movimiento de la población en Londres y el sureste de Inglaterra por el aumento de casos de COVID-19, que los expertos relacionan con una nueva variante del coronavirus muy contagiosa.

López Obrador dijo que en la reunión con su gabinete de esta mañana abordaron el asunto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y con el subsecretario de Salud y estratega contra el coronavirus Hugo López-Gatell.

No obstante, avanzó que la respuesta de México ante la nueva variante del coronavirus se decidirá en una reunión este lunes por la noche y se anunciará el martes por la mañana.

"Hoy en la noche se va a analizar el caso. Mañana se va a dar un informe sobre la postura de México", expresó López Obrador, quien abogó por "esperar a que se haga el análisis" de la situación y defendió "no actuar políticamente sin tener elementos técnicos".

Aunque algunos países están cerrando los vuelos con el Reino Unido, aseguró que México no hará lo mismo sin que lo decidan las autoridades sanitarias mexicanas.

"Para esto hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas para no producir alarma y que no tenga sentido. No se debe actuar en estos casos políticamente", opinó AMLO, país que no ha restringido ningún vuelo desde el inicio de la pandemia.

Con un millón 320 mil 545 contagios y 118 mil 202 fallecidos, México es el cuarto país del mundo con más muertos por COVID-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

El gobierno de la Ciudad de México cerró el viernes toda la economía no esencial y pidió a sus ciudadanos quedarse en casa por la saturación de los hospitales, que registran una ocupación del 86 % de las camas.

El país ya autorizó la vacuna de la estadounidense Pfizer y en los próximos días espera comenzar a vacunar a su personal médico.

