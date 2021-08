Beatriz Gutiérrez Müller criticó al INE porque no pudo emitir su opinión en una “mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito” cuya ubicación no dio a conocer.

"Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!", escribió la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la red social de Facebook.

De esa forma, la historiadora expresó su molestia por no poder participar en la primera consulta popular, organizada por el INE, en la cual se les pregunta a los ciudadanos si está de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra los ex presidentes de México.

Ayer sábado, en su gira de trabajo por Sinaloa y Durango, AMLO acusó a la autoridad electoral de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes (…) voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.

Director del INE le responde a la esposa de AMLO

Lorenzo Córdova Vianello respondió a las críticas realizadas por Gutiérrez Müller y consideró que puede estar mal informada, toda vez que su dirección, para fines electorales, fue actualizada hace meses.

"Siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutierrez Müller, a lo mejor no está informada, su domicilio y el del señor Presidente (AMLO) se actualizó hace unos meses, a lo mejor está mal informada, en la casilla que le toca hay una papeleta esperándola hasta las 6 de la tarde", declaró Lorenzo Córdova en conferencia de prensa.

Sigue leyendo…

GC