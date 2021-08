Hoy domingo, día en que se lleva a cabo la consulta popular para decidir si se juzgan a exmandatarios, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declinó hacer algún comentario sobre el ejercicio al señalar que "no estoy metido en eso".

En breves declaraciones a la prensa al salir de una puerta alterna a la principal en el hotel donde se hospedó en Tepic, AMLO señaló que iba a la sierra nayarita a supervisar carreteras.

"¿Algún balance de la consulta, Presidente?", se le preguntó.

"No, yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la sierra", contestó.

López Obrador se dirige a la zona militar del estado para abordar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para supervisar el avance de la construcción de las carreteras federales de La Yesca, y Las Varas-Compostela.

Se prevé que AMLO no asista a votar, ya que sólo puede hacerlo en la casilla que corresponda a su domicilio en la Ciudad de México.

Ayer sábado, López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular y pese a la veda electoral, reiteró su llamado a la población mexicana a salir a participar.

"Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC