El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó las burlas del expresidente Vicente Fox sobre la baja participación en la consulta popular del domingo pasado.

"Lo que debemos tener presente es que ya no se permite la corrupción. Ese es un triunfo del pueblo, independiente si se ríen los expresidentes, lo importante es que ya se acabó la robadera, y lo que se ahorra se destina al pueblo, ese es el fruto de esta lucha, que no es en vano".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO aseguró que ya no hay "intocables" porque hay investigaciones abiertas que va a resolver la Fiscalía General de la República (FGR).

"No (hay intocables), en muchos casos hay denuncias y muchos ciudadanos pueden presentarlas y la autoridad va a decidir, en el caso de la consulta aunque se hubiese logrado el 40% para que fuese vinculatoria, no era enjuiciarlos sin el derecho a la defensa, no era un juicio sumario, se tenía que llevar a cabo todo un proceso legal como a cualquier otro ciudadano".

Señaló que la consulta tiene un valor que va más allá de lo jurídico, el que la justicia no solo es castigar, sino prevenir, que no haya repetición, porque lo peor que se tenía en México es que robaban y no perdían su respetabilidad, era intocables, ahora es distinto.

López Obrador felicitó a los ciudadanos que participaron con su voto el pasado 1 de agosto.

