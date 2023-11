Conoce la nueva aerolínea que llega a México y no es Mexicana de Aviación

Señor Air una nueva aerolínea, también conocida como aerolínea del noreste, es de la región y se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas,desde donde podrás volar a diferentes destinos como ciudades de Los Mochis, Mazatlán, Puerto Vallarta, Guadalajara y Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA).



Sin embargo al ser una aerolínea reciente sus vueles tienen una capacidad únicamente de 37 pasajeros. La aerolínea te ofrece distintos tipos de tarifas las cuales son:



- Economy, la cual incluye solamente un artículo personal,

- Economy plus, dentro de esta tarifa se podrá viajar con un equipaje que no rebase los 10 kilogramos de maleta de mano y 15 de documentado.

- Priority, esta área ofrece 10 kilogramos de maleta de mano, incluyendo los 25 de equipaje documentado



En caso de viajar con bebés, se aceptan carriolas y 1 asiento de seguridad, sin embargo no cuentan con franquicia de equipaje y no es permitido sustituciones.



