Estas serán las vialidades cerradas en CDMX por bacheo nocturno: Fechas y horarios

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el Programa de Bacheo Programado Nocturno, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), con el fin de mejorar la seguridad vial y ofrecer a la ciudadanía calles en mejores condiciones de tránsito.

Los trabajos se realizarán en un horario de 22:00 a 05:00 horas, periodo en el que se efectuarán cierres temporales para atender el bacheo y la rehabilitación del pavimento, el plan contempla la intervención de 217 avenidas principales, que en conjunto suman más de 1,000 kilómetros, con la participación de 50 cuadrillas de trabajo, cada noche se rehabilitarán al menos 10 kilómetros de vialidades.

Primeras intervenciones

20 de agosto: Av. de los Insurgentes, en carriles norte-sur, de Calzada Ticomán a Retorno del Duque.

Alternativas: Calz. Vallejo, Calz. de los Misterios, Circuito Interior, Av. Revolución, Eje 4 Poniente, Calz. de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.

21 de agosto: José Loreto Fabela, en ambos sentidos, de Av. Oceanía a Eje 6 Norte.

Alternativas: Ruiz Cortines, Av. José Loreto Fabela, Av. 508, Av. Gran Canal del Desagüe, Av. de los Pinos, Camino de la Unión y Estado de Zacatecas.

22 de agosto: Eje 2 Oriente, de Periférico Sur a Periférico Norte.

Sentido sur-norte: 22:00 a 02:00 h.

Sentido norte-sur: 02:00 a 05:00 h.

Alternativas: Av. División del Norte, Av. Canal de Miramontes, Francisco del Paso y Troncoso, Eduardo Molina, Plutarco Elías Calles y Viaducto Tlalpan.

23 de agosto: Canal de Apatlaco, de calle Galeana a calle Literatos.

Alternativas: Juan N. Álvarez, Canal de Tezontle y Av. Girasol.

24 de agosto: Canal de Tezontle, de Calzada de la Viga a Periférico.

Sentido poniente-oriente: 22:00 a 02:00 h.

Sentido oriente-poniente: 02:00 a 05:00 h.

Alternativas: Av. Juan N. Álvarez, Plutarco Elías Calles, Eje 4 Sur, Eje 5 Sur, Eje 6 Sur, Ferrocarril de Río Frío y Av. Canal de Apatlaco.

El 25 de agosto: Se intervendrá el Periférico, con cierre de carriles en ambos sentidos, en el tramo de Paseo de la Reforma a Avenida Cafetales. Como alternativas, se recomienda circular por Avenida Insurgentes, Revolución, Patriotismo, Eje 10 Sur, Calzada Acoxpa, Calzada de la Virgen, Eje 3 Oriente, Avenida Javier Rojo Gómez, Circuito Interior, Eje 6 Norte, Eje 5 Norte y Río San Joaquín.

Posteriormente, los trabajos nocturnos se llevarán a cabo en las siguientes vialidades:

26 de agosto: Eje 4 Oriente.

27 de agosto: Eje 5 Norte.

28 de agosto: Eje 1 Sur.

29 de agosto: Av. Paseo de la Reforma.

30 de agosto: Av. Oceanía.

31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa.

1 de septiembre: Canal de Tezontle.

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad.

Las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternas durante las noches en que se efectúen los trabajos de bacheo. Asimismo, invitaron a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales de la SOBSE, donde se publicarán en tiempo real las actualizaciones sobre cierres y alternativas viales.

La dependencia agradeció la comprensión y reiteró su compromiso de garantizar calles seguras y con mejor infraestructura vial en beneficio de todas y todos los capitalinos.

Para mantener en buen estado las vialidades principales de la ciudad, este 19 de agosto arrancamos con los trabajos de #BacheoNocturno en Eje 3 Oriente. #Entérate aquí �� más al respecto. #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/NTON6T3Zvt— Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) August 20, 2025

